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Минобороны подписало меморандум с ICEYE: углубляют сотрудничество в космической разведке

Ирина БалачукВторник, 9 июля 2024, 07:13
Минобороны подписало меморандум с ICEYE: углубляют сотрудничество в космической разведке
Фото из Telegram МОУ

Минобороны Украины сообщило, что подписало меморандум с одним из мировых лидеров в области спутниковых технологий финской компанией ICEYE для углубления сотрудничества в сфере космической разведки.

Источник: Минобороны в Telegram

Прямая речь заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко: "Сотрудничество с ICEYE и подписание меморандума значительно улучшит нашу разведывательную деятельность. Мы благодарны компании за преданность демократическим ценностям, поддержку украинского народа и позицию по ограничению космической съемки над территорией Украины. Мы должны защищать нашу страну на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве и в космосе".

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Детали: МОУ напоминает, что компания производит микроспутники и обладает одной из крупнейших в мире группировок радарных спутников.

Соглашение с ICEYE направлено на укрепление взаимодействия в сфере дистанционного зондирования Земли. В Минобороны подчеркнули, что это важно для национальной безопасности и обороны Украины. 

Темы: разведкакосмосМинобороны
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