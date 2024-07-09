ВСУ за сутки обезвредили 1 120 оккупантов и сожгли 49 вражеских артсистем

Генштаб обновил данные о потерях России в ее захватнической войне против Украины − по состоянию на утро 9 июля Силы обороны отминусовали уже более 553 тысяч захватчиков, более 15 тысяч артиллерийских систем и 8 178 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.07.24 ориентировочно составили:

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личного состава − около 553 410 (+1 220) человек,

танков − 8 178 (+7) ед,

боевых бронированных машин − 15 704 (+19) ед,

артиллерийских систем − 15 015 (+49) ед,

РСЗО − 1 115 (+0) ед,

средств ПВО − 880 (+0) ед,

самолетов − 361 (+0) ед,

вертолетов − 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 922 (+29) ед,

крылатых ракет − 2 389 (+36) ед,

кораблей/катеров − 28 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 20 212 (+62) ед,

специальной техники − 2 516 (+13) ед.

Данные уточняются.