ВСУ за сутки обезвредили 1 120 оккупантов и сожгли 49 вражеских артсистем
Вторник, 9 июля 2024, 07:28
Генштаб обновил данные о потерях России в ее захватнической войне против Украины − по состоянию на утро 9 июля Силы обороны отминусовали уже более 553 тысяч захватчиков, более 15 тысяч артиллерийских систем и 8 178 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.07.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 553 410 (+1 220) человек,
- танков − 8 178 (+7) ед,
- боевых бронированных машин − 15 704 (+19) ед,
- артиллерийских систем − 15 015 (+49) ед,
- РСЗО − 1 115 (+0) ед,
- средств ПВО − 880 (+0) ед,
- самолетов − 361 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 922 (+29) ед,
- крылатых ракет − 2 389 (+36) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 20 212 (+62) ед,
- специальной техники − 2 516 (+13) ед.
Данные уточняются.