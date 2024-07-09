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ВСУ за сутки обезвредили 1 120 оккупантов и сожгли 49 вражеских артсистем

Ирина БалачукВторник, 9 июля 2024, 07:28
ВСУ за сутки обезвредили 1 120 оккупантов и сожгли 49 вражеских артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Генштаб обновил данные о потерях России в ее захватнической войне против Украины − по состоянию на утро 9 июля Силы обороны отминусовали уже более 553 тысяч захватчиков, более 15 тысяч артиллерийских систем и 8 178 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.07.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 553 410 (+1 220) человек,
  • танков − 8 178 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 704 (+19) ед,
  • артиллерийских систем − 15 015 (+49) ед,
  • РСЗО − 1 115 (+0) ед,
  • средств ПВО − 880 (+0) ед,
  • самолетов − 361 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 922 (+29) ед,
  • крылатых ракет − 2 389 (+36) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 20 212 (+62) ед,
  • специальной техники − 2 516 (+13) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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