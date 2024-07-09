Россияне увеличили количество атак на Купянском направлении, на Покровском отбито 43 штурма

За минувшие сутки на фронте произошло 141 боевое столкновение, на Купянском направлении враг нарастил количество атак, а на Покровском направлении защитники отбили 43 атаки российских войск.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло девять боевых столкновений. Бои шли, в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск, Глубокое, Старица и Сотницкий Казачок.

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На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки возросло до семи. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Берестового, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 14 атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка Луганской области и Терны в Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражено семь штурмовых действий вблизи Спирного, Верхнекаменского и Выемки Донецкой области.

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На Краматорском направлении Силы обороны остановили 11 попыток противника прорвать оборону в районах Богдановки, Григорьевки, Белой Горы, Андреевки, Веселого и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 19 атак неподалеку населенных пунктов Дилиевка, Южное, Северное, Торецк и Нью-йорк.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 43 штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Калиновое, Тимофеевка, Новоселовка Первая, Яснобродовка, Карловка и Уманское Донецкой области, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Нетайлово, Георгиевка, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где враг девять раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении агрессор совершил 10 штурмов наших позиций у Водяного, Константиновки, Урожайного, Ровнополя, Новоселки и Макаровки Донецкой области. Активно действовала вражеская авиация - сбросили 14 управляемых авиабомб и нанесла три авиаудара НАРами.

На Гуляйпольском направлении противник выпустил 18 неуправляемых авиаракет в районе Чумацкого Запорожской области.

На Ореховском направлении состоялось девять боевых столкновений в районах Малой Токмачки, Роботино, Новоандреевки и Щербаков Запорожской области.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражены четыре атаки врага в районе Крынок. Потерь позиций не допущено.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.