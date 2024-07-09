После удара по "Охматдету" ВООЗ ожидает роста количества погибших из-за атак РФ на медучреждения - NYT

Влиятельное американское издание The New York Times написало, что российский ракетный удар 8 июля по детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве засвидетельствовал растущее количество смертельных атак на медицинские учреждения, транспортные средства и работников в Украине в этом году. Издание ссылается на прогнозы ВОЗ, согласно которым, в 2024 году в результате нападений РФ на медицинские учреждения может погибнуть больше украинцев.

Источник: The New York Times

Детали: Издание отмечает, что до нападения на "Охматдет" ВОЗ задокументировала 18 смертей и 81 ранение в результате более 175 нападений на инфраструктуру здравоохранения в Украине за первое полугодие 2024 года. Организация также зафиксировала 44 нападения на медицинские транспортные средства за этот период.

Реклама:

За весь 2023 год организация насчитала 22 погибших и 117 раненых в результате 350 таких нападений, причем 45 из них были направлены именно на медицинские транспортные средства, такие как кареты скорой помощи. Другие организации называют еще большее количество погибших.

Издание напоминает, что нападения на гражданские больницы запрещены статьей 18 Женевской конвенции, которая была ратифицирована странами-членами Организации Объединенных Наций после Второй мировой войны. А статья 20 конвенции гласит, что медицинские работники должны быть защищены всеми воюющими сторонами.

В то же время Россия неоднократно атаковала украинскую инфраструктуру здравоохранения, говорят эксперты, в рамках кампании, которую некоторые считают военным преступлением.

ВИДЕО ДНЯ

В заявлении в социальных сетях в понедельник Министерство обороны России отрицало целенаправленное поражение гражданских объектов в Украине.

Однако на видеозаписи атаки, сделанной киевлянином и подтвержденной The New York Times, видно, как ракета движется вниз на большой скорости перед тем, как попасть в больницу.

Кристиан Де Вос, адвокат и директор по исследованиям и расследованиям нью-йоркской организации "Врачи за права человека", заявил, что мир еще не видел судебного преследования в международном суде, в котором бы атака на инфраструктуру здравоохранения была бы главным предметом рассмотрения дела.

Эксперты отметили, что атака России была направлена против наиболее уязвимых групп населения и создала дополнительную нагрузку на украинскую систему здравоохранения, которая и без того находится на грани истощения.

"Согласно международному гуманитарному праву, больницы и медицинские учреждения находятся под защитой именно потому, что туда обращаются за помощью гражданские лица. Это объекты, которые призваны обеспечить защиту гражданского населения и уберечь его от ужасов войны", - сказал господин де Вос.

ВОЗ определяет нападение на инфраструктуру здравоохранения как любое действие или угрозу насилия, препятствующее наличию, доступу или оказанию медицинских услуг. Ее данные включают как подтвержденные нападения, так и вероятные, которые организация определяет как нападения с одним свидетельством очевидца или двумя вторичными свидетельствами, подтвержденными партнером ВОЗ.

По словам экспертов, количество нападений на больницы и медицинских работников в конфликтах по всему миру растет, и в Украине это не стало неожиданностью для некоторых работников экстренных служб.

"Нам постоянно приходится пересматривать, где мы работаем, и отступать из тех районов, где это становится невозможным", - сказал Кристофер Стоукс, координатор по чрезвычайным ситуациям "Врачей без границ" в Украине. Война там продолжается уже более двух лет.

В начале этого года организация пыталась создать отделение неотложной помощи в Херсонской области, но больницу продолжали обстреливать, рассказал господин Стоукс. После шестого обстрела, по его словам, было принято решение отказаться от этой попытки.

По словам экспертов, некоторые больницы пытаются принять меры, закрывая окна мешками с песком и переводя пациентов и операционные на более низкие этажи. Более высокие этажи считаются слишком рискованными из-за ударов.

"Эти больницы не являются убежищами, где можно чувствовать себя в безопасности, особенно пациенты", - сказал г-н Стоукс.

Ульяна Полтавец, координатор по реагированию на чрезвычайные ситуации организации "Врачи за права человека", документирует нападения на инфраструктуру здравоохранения и говорит, что слышала взрыв от удара в понедельник утром в Киеве. По ее словам, это было частью "системы насилия", которая повторяется в Украине с февраля 2022 года, когда началась война.

"Полномасштабное вторжение началось с нападения на роддом в Мариуполе, - сказала она. "Через три года войны дети, кажется, стали мишенью".

Что предшествовало: