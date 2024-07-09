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Ракетный удар по Кривому Рогу: в РГА рассказали о состоянии 28 раненых

Анастасия ПроцВторник, 9 июля 2024, 09:55
Ракетный удар по Кривому Рогу: в РГА рассказали о состоянии 28 раненых
фото: Днепропетровская ОВА

Председатель Криворожской РГА Евгений Ситниченко сообщил, что на утро 9 июля в больницах города находятся 28 раненых. Один - очень тяжелый.

Источник: начальник районной военной администрации Евгений Ситниченко

Прямая речь: "В больнице остается 28 пострадавших, среди них 1 человек в крайне тяжелом состоянии, 7 - в тяжелом, 18 человек в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие в удовлетворительном состоянии".

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Детали: По словам Ситниченко, вечером 8 июля в Кривом Роге завершились поисково-спасательные работы на месте ракетного удара.

Предыстория:

Россия днем 8 июля нанесла массированный ракетный удар по Кривому Рогу, в результате атаки в городе погибли 11 человек, еще 59 пострадали.

Темы: Кривой Рогракетный удар
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