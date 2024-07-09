Оппонент Орбана осудил атаку РФ на "Охматдет"

Венгерская оппозиционная партия "Тиса" и ее лидер Петер Мадяр осудили российский ракетный удар по Украине 8 июля, в то время как соответствующая реакции со стороны венгерского премьера и его правительства не поступала.

Источник: Мадяр на своей Facebook-странице, "Европейская правда"

Детали: Мадяр отметил, что россияне совершили одну из худших атак на украинскую столицу за два года полномасштабной войны.

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"В то время как Виктор Орбан заявлял, что три дня назад был в Москве с мирной миссией, сегодня российская армия обстреляла ракетами одну из важнейших детских больниц Киева...

От имени партии "Тиса" мы самым решительным образом осуждаем нападение на гражданское население, в частности на медицинские учреждения и детей", – написал Петер Мадяр.

Он отметил, что ожидает аналогичного осуждения от венгерского правительства.

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"Желаем скорейшего выздоровления раненым. Выражаем соболезнования семьям погибших", – отметил Мадяр.

Виктор Орбан, который в последние дни посетил Киев, Москву и Пекин с самопровозглашенной "мирной миссией" по Украине, пока никак не прокомментировал массированный ракетный обстрел Россией Украины, в том числе киевской детской больницы "Охматдет".

Орбан совершил свои визиты после того, как Венгрия начала председательствовать в Совете ЕС, что вызвало беспокойство и заверения в Евросоюзе в том, что венгерский премьер не представляет позицию Европейского Союза.

Мэр венгерской столицы Будапешта Гергей Корачонь осудил массированные ракетные удары России по украинским городам, в частности детской больнице "Охматдет" в Киеве, и попутно раскритиковал премьера Виктора Орбана из-за визита в Москву.

Напомним, в понедельник президент Владимир Зеленский объяснил, почему глава правительства Венгрии Виктор Орбан не может быть посредником между Украиной и Россией.

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