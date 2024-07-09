Из Северной Кореи в Россию впервые приедут элитные военные
Из Северной Кореи в Россию отправилась элитная делегация по военной подготовке, которую возглавляет президент военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гем Чоль.
Источник: Reuters
Детали: Сообщается, что это первый военный обмен между двумя странами с момента договоренностей между диктаторами, Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, о более тесном военном сотрудничестве.
Во время последней встречи Путин и Ким подписали договор о "Всеобъемлющем стратегическом партнерстве", который включает соглашение о взаимной обороне, что, по словам северокорейского диктатора, равнозначно союзу.
Такое публичное развитие военных связей между двумя странами вызывает беспокойство официальных лиц в Сеуле и Вашингтоне, которые указывают на доказательства поставок оружия из КНДР в Россию для использования в войне против Украины и считают, что Пхеньян может получать помощь из Москвы.
В то же время обе страны отрицают любые вооруженные операции.
Президент Южной Кореи Юн Сок Йол, который на этой неделе примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне, предупредил Москву о негативных последствиях дружбы с Пхеньяном для активных экономических отношений между двумя странами.
Предыстория:
- 19 июня правитель России Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из этих государств.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что этот договор демонстрирует растущую согласованность между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.
- Заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл считает, что Северная Корея в обмен на военную помощь России может просить технологий для совершенствования ракет дальнего радиуса действия, а также ядерного оружия.
- По данным южнокорейского телеканала TV Chosun, Северная Корея отправит военные строительные и инженерные силы для участия в "восстановительных работах" в оккупированной Донецкой области уже в июле этого года.