Из Северной Кореи в Россию впервые приедут элитные военные

Из Северной Кореи в Россию отправилась элитная делегация по военной подготовке, которую возглавляет президент военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гем Чоль.

Источник: Reuters

Детали: Сообщается, что это первый военный обмен между двумя странами с момента договоренностей между диктаторами, Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, о более тесном военном сотрудничестве.

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Во время последней встречи Путин и Ким подписали договор о "Всеобъемлющем стратегическом партнерстве", который включает соглашение о взаимной обороне, что, по словам северокорейского диктатора, равнозначно союзу.

Такое публичное развитие военных связей между двумя странами вызывает беспокойство официальных лиц в Сеуле и Вашингтоне, которые указывают на доказательства поставок оружия из КНДР в Россию для использования в войне против Украины и считают, что Пхеньян может получать помощь из Москвы.

В то же время обе страны отрицают любые вооруженные операции.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Йол, который на этой неделе примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне, предупредил Москву о негативных последствиях дружбы с Пхеньяном для активных экономических отношений между двумя странами.

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