Полиция проверяет информацию об отравленной воде возле "Охматдета": Никаких обращений не было

Волонтер Екатерина Терехова (на скриншоте) заявляет, что она сама и другие люди, в том числе и полицейские, отравились водой, которую кто-то принес на место разбора завалов Охматдета. Полиция говорит, никаких обращений об отравлении не было, но информацию

Полиция Киева сообщает, что ни правоохранители, ни медики не получали обращений об отравлении водой на месте разбора завалов детской больницы Охматдет, но информацию об этом проверяют.

Источник: полиция Киева в Telegram, основательница волонтерского объединения Help in Mukachevo Екатерина Терехова в Instagram

Дословно правоохранители: "Полицейские Киева проверяют информацию о возможном отравлении питьевой воды на месте ликвидации последствий вражеского обстрела. Указанную информацию полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей. По данному факту проводится проверка.

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В то же время информируем, что к медицинским работникам обращений от граждан и полицейских о возможном отравлении водой не поступало".

Детали: Об отравленной воде накануне заявила волонтер Терехова.

По ее словам, кто-то принес бутылку с отравленной водой для тех, кто помогал разбирать завалы после российского ракетного удара по детской больнице Охматдет, и что якобы она и еще несколько человек, в том числе и полицейские, имеют "химическое отравление".

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Проявлением этого она назвала покраснение лица.

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По словам Тереховой, один из полицейских умылся этой водой, а другой "выпил, и сейчас его откачивает скорая".

Также она сообщила, что всем "сделали уколы", а утром она пойдет сдавать анализы, чтобы обнаружить токсин.

Судя по словам Тереховой, речь идет об одной бутылке воды, которая немного отличалась от других этикеткой, но которая при этом была запечатана.