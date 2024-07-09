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В ближайшие дни жара в Украине усилится

Валентина РоманенкоВторник, 9 июля 2024, 12:11
В ближайшие дни жара в Украине усилится
ілюстративне фото Getty Images

В среду 10 июля в Украине будет господствовать сухая жаркая погода, только днем на Закарпатье и в северо-восточной части местами кратковременный дождь, гроза.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°, в Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара 40°; на остальной территории ночью 17-22°, днем 29-34°.

В Киеве в среду сухая жаркая погода с температурой ночью около 20°, днем 31-33°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

11 июля в Украине сухая жаркая погода, лишь днем на Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура в южных, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°, в Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара 40°; на остальной территории ночью 18-23°, днем 30-34°, в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Черновицкой и Закарпатской областях местами сильная жара 35-37°.

В столице в четверг сухая жаркая погода, температура ночью 20-22°, днем 32-34°. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Дополнительно: По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве 10 июля самая высокая температура днем была 36,4° в 1885г., самая низкая ночью 6,4° в 1887г.

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Темы: погода
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