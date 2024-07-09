Армия РФ дважды атаковала Херсон: есть пострадавшие

Российские войска 9 июля дважды атаковали Херсон, в результате чего пострадали три человека.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "В результате очередного вражеского обстрела пострадал 49-летний мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали взрывную травму, осколочное ранение голени и перелом нижней конечности. Пострадавшего госпитализировали".

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Детали: Отмечается, что накануне оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на двух мужчин 49 и 58 лет. У них - взрывные травмы, а также ранения ног и живота. Пострадавших госпитализировали.