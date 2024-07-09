Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

СБУ и ГУР отработали по военным объектам в трех областях РФ – источники

Валентина РоманенкоВторник, 9 июля 2024, 13:30
СБУ и ГУР отработали по военным объектам в трех областях РФ – источники
скриншот

Благодаря совместной операции Службы безопасности Украины и Главного управления разведки МОУ в ночь на 9 июля возникли пожары на военном аэродроме Ахтубинск в Астраханской области РФ, на электроподстанции в Ростовской области и на нефтебазе в Калачи-на-Дону в Волгоградской области.

Источник: собеседники "Украинской правды" в СБУ и ГУР

Детали: Во время атаки беспилотников на военный аэродром Ахтубинск, российские телеграмм-каналы писали о работе ЗРК "Панцирь" и серии сильных взрывов. Впоследствии эту информацию удалили.

Реклама:

Это свидетельствует об успешной атаке, ведь обычно российские власти зачищают инфопространство при поражении важных военных объектов, отмечает источник УП.

По его словам, Силы обороны Украины продолжат поражать российские военные объекты, которые работают на войну против Украины.

Темы: СБУГУРвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны

В мире масштабный технологический сбой: не работают аэропорты, банки, телеканалы

Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине

Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN

Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории

Все новости...
Из Северной Кореи в Россию впервые приедут элитные военные
Путин решил уволить из армии РФ всех завербованных индийцев после встречи с Моди – СМИ
СБУ нашла новые доказательства, подтверждающие, что РФ ударила по "Охматдету" ракетой Х-101
NYT: Украина не вернет всю территорию, хотя может победить в войне, а РФ не способна на прорыв
Последние новости
12:35
Сбой Windows привел к проблемам в работе систем здравоохранения Британии и Израиля
12:34
От ампутации к горному восхождению: история ветерана Дениса Шеренговского
12:28
видеоНардепка Яцик с третьей попытки вышла из фракции "Слуга народа"
12:25
Призывают прекратить критику: академики НАН поддержали отмену перевода часов
12:13
Интеллектуальные игры. Почему Украина может потерять целое поколение перспективных шахматистов
12:06
Авиация Нацгвардии за неделю поразила 6 ротных опорных пунктов врага
12:01
Фелпс, Месси, Леброн: ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших спортсменов XXI века
11:58
МВФ меняет постоянного представителя в Украине
11:56
фотоНациональный музей истории показывает украинские сокровища, спасенные Эстонией
11:53
Страны Европы согласовали новые меры против "теневого флота" России
Все новости...
Реклама:
Реклама: