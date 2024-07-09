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Украина имеет неофициальные данные, где РФ удерживает похищенного журналиста Хилюка – омбудсмен

Валентина РоманенкоВторник, 9 июля 2024, 14:24
Украина имеет неофициальные данные, где РФ удерживает похищенного журналиста Хилюка – омбудсмен
ДМИТРИЙ ХИЛЮК. ФОТО С САЙТА ЦЕНТР ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД

Украина имеет неофициальные данные о месте пребывания похищенного российскими военными корреспондента информационного агентства УНИАН Дмитрия Хилюка.

Источник: уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец на брифинге 9 июля, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Относительно Дмитрия Хилюка. Официально российская сторона не проинформировала меня, где он находится, поэтому официально я не могу подтвердить это место. Неофициально у нас такие данные есть.

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Относительно применения к нему пыток в том числе, что мы делаем? Две недели назад я был с официальным визитом в ПАСЕ, у меня была встреча с высшим руководством ПАСЕ, в том числе мы сделали 2 сайд-ивента. Один был сайд-ивент как раз по вопросу гражданских заложников-журналистов. Там отдельно мы поднимали вопрос не только Дмитрия, но и всех журналистов. В том числе мы передали списки нашим международным партнерам, чтобы возможно они использовали свои каналы коммуникации для возвращения их домой".

Детали: Омбудсмен отметил, что ПАСЕ может разработать и принять отдельную резолюцию о незаконном задержании гражданских граждан Украины, включая журналистов.

Лубинец выразил надежду, что такая резолюция будет принята на следующей сессии ПАСЕ в октябре.

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Он отметил, что отдельно поднимал вопрос по Хилюку.

"Единственное, о чем я могу пообещать, что я буду в следующих своих коммуникациях снова и снова поднимать этот вопрос", - подчеркнул омбудсмен.

Напомним: По данным ОО "Медийная инициатива за права человека", Украине сейчас известно о 31 похищенном врагом украинском журналисте, которые находятся в плену на территории России.

Хилюка оккупационные войска похитили 3 марта 2022 года возле собственного дома в селе Козаровичи Киевской области. Затем его вывезли через территорию Беларуси в Новозыбков Брянской области, куда вывезли в основном большинство граждан, которые были захвачены на территории Киевской области во время оккупации.

Темы: СМИвойнапленныеправа человека
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