Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В Еврокомиссии объяснили, почему не следует считать "миротворческую миссию" Орбана посредничеством

Мария Емец, Анастасия ПроцВторник, 9 июля 2024, 15:04
В Еврокомиссии объяснили, почему не следует считать миротворческую миссию Орбана посредничеством
Представитель Европейской комиссии Эрик Мамер. Иллюстративное фото: Getty Images

Представитель Европейской комиссии Эрик Мамер, комментируя позицию ЕС относительно "миротворческой миссии" Виктора Орбана, заявил, что Украина не просила премьер-министра Венгрии выступать посредником и это больше похоже на его собственную инициативу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова главного представителя Еврокомиссии Эрика Мамера

Детали: Журналист китайского издания поинтересовался, почему в ЕС такая жесткая реакция на "миротворческую миссию" Орбана и почему бы не дать венгерскому лидеру шанс достичь каких-то успехов.

Реклама:

"Вы говорите о посредничестве. Но когда речь идет о посредничестве, то это предполагает, что обе стороны просят вас быть посредником. Это заложено в само понятие посредничества... Насколько мне известно, ни одна из сторон, по меньшей мере Украина, не просила его быть посредником", – отметил Эрик Мамер.

"Во-вторых, есть очень простой способ закончить эту войну, начатую Россией – надо, чтобы Россия прекратила ее", – напомнил он.

Представитель также напомнил, что Евросоюз поддерживает инициированный Украиной процесс по "формуле мира", целью которой является достичь справедливого и устойчивого мира.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, ряд европейских лидеров раскритиковали "миротворческий" визит Виктора Орбана в Москву.

Председатель Евросовета Шарль Мишель отметил, что у Виктора Орбана нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС. Главный дипломат Евросоюза также акцентировал, что визит венгерского премьера происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией.

Сам Орбан уверял, что у Венгрии нет мандата для того, чтобы вести переговоры о мире между Украиной и РФ.

Читайте также о том, что стоит за поездкой Орбана в Москву после встречи с Зеленским.

Темы: ЕврокомиссияОрбанУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Укрэнерго" получит грант в 100 млн евро от Евросоюза

фото 70 обысков и 30 подозрений за хищение 138 млн для армии − ОГП сообщил о масштабной спецоперации

видеоНардепка Яцик с третьей попытки вышла из фракции "Слуга народа"

Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны

В мире масштабный технологический сбой: не работают аэропорты, банки, телеканалы

Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Все новости...
Еврокомиссия
СМИ: фон дер Ляйен будет просить выдвигать на еврокомиссаров две кандидатуры – мужчину и женщину
В европартии фон дер Ляйен говорят, что для ее назначения нужно будет договариваться с "консерваторами"
ЕС обвинил Meta в нарушении закона из-за ее рекламной модели
Последние новости
14:43
Украинские военные в четверг сбили летевший на Одесщину "Искандер" – Плетенчук
14:36
ФутболКапитан сборной Испании перешл в итальянский "Милан"
14:35
Более 80% украинцев в течение года сталкивались с мошенничеством в интернете - опрос Rakuten Viber
14:26
Проблему, которая привела к мировому технологическому сбою, изолировали и исправили - CrowdStrike
14:15
фотоЗеленский попросил Стармера "проявить лидерство" и позволить бить западным оружием вглубь РФ
14:10
Банк выдал первый кредит на альтернативную энергетику по программе "5-7-9%"
13:58
На Харьковщине ребенок утонул в заминированной реке
13:45
Житомирская область игнорировала команды "Укрэнерго" и не выключала свет
13:30
Премьер Британии пообещал Зеленскому удвоить поддержку Украины
13:29
Euroclear переведет 1,55 млрд евро доходов от замороженных росактивов в фонд для Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: