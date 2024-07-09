В Еврокомиссии объяснили, почему не следует считать "миротворческую миссию" Орбана посредничеством

Представитель Европейской комиссии Эрик Мамер, комментируя позицию ЕС относительно "миротворческой миссии" Виктора Орбана, заявил, что Украина не просила премьер-министра Венгрии выступать посредником и это больше похоже на его собственную инициативу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова главного представителя Еврокомиссии Эрика Мамера

Детали: Журналист китайского издания поинтересовался, почему в ЕС такая жесткая реакция на "миротворческую миссию" Орбана и почему бы не дать венгерскому лидеру шанс достичь каких-то успехов.

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"Вы говорите о посредничестве. Но когда речь идет о посредничестве, то это предполагает, что обе стороны просят вас быть посредником. Это заложено в само понятие посредничества... Насколько мне известно, ни одна из сторон, по меньшей мере Украина, не просила его быть посредником", – отметил Эрик Мамер.

"Во-вторых, есть очень простой способ закончить эту войну, начатую Россией – надо, чтобы Россия прекратила ее", – напомнил он.

Представитель также напомнил, что Евросоюз поддерживает инициированный Украиной процесс по "формуле мира", целью которой является достичь справедливого и устойчивого мира.

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Напомним, ряд европейских лидеров раскритиковали "миротворческий" визит Виктора Орбана в Москву.

Председатель Евросовета Шарль Мишель отметил, что у Виктора Орбана нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС. Главный дипломат Евросоюза также акцентировал, что визит венгерского премьера происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией.

Сам Орбан уверял, что у Венгрии нет мандата для того, чтобы вести переговоры о мире между Украиной и РФ.

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