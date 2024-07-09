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Лубинец объяснил, почему не верит в обмен "всех на всех" с РФ в ближайшее время

Валентина РоманенкоВторник, 9 июля 2024, 15:15
Лубинец объяснил, почему не верит в обмен всех на всех с РФ в ближайшее время
Дмитрий Лубинец. фото медиацентра "Украина-Укринформ"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец говорит, что не верит в большой обмен "всех на всех" с РФ в ближайшее время, потому что не видит готовности к этому страны-агрессора.

Источник: Лубинец на пресс-конференции, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Верю ли я, что в ближайшем будущем будет большой обмен? Нет. Объясню почему. Разница в цифрах. Да, она действительно есть. На территории Российской Федерации гораздо больше задержанных граждан Украины.

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Обсуждаем ли мы его? Да. Обсуждаем ли мы его с нашими партнерами? Да. Вижу ли я, что партнеры поддерживают нашу позицию? Да. Вижу ли я готовность Российской Федерации это сделать? Нет".

Детали: По словам омбудсмена, россияне "готовы проводить обменные процессы, готовы разговаривать обо всех категориях граждан Украины, но готовности проводить быстрые крупные обмены не демонстрируют.

Лубинец также напомнил, что во время последнего обмена гражданских впервые удалось вернуть в Украину с территории Беларуси 5 украинцев. Омбудсман отметил, что появился "хотя бы какой-то канал коммуникации" с белорусской стороной.

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Прямая речь: "Нам впервые удалось вернуть 5 граждан Украины с территории Беларуси. Три наши героини и двое мужчин, среди которых обвиняемый в подрыве самолета А-50 на территории Беларуси. И нам удалось его вернуть. Детали я не могу раскрывать, но могу публично сказать, что хотя бы какой-то канал коммуникации у меня с белорусской стороной он появился".

Темы: пленныеРосcиявойнаправа человека
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