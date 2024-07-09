В ООН заявили, что в "Охматдет", скорее всего, попала ракета РФ

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл, ссылаясь на собственный анализ, заявила, что в национальную детскую специализированную больницу "Охматдет" попала российская ракета.

Источник: Reuters со ссылкой на слова Белл во время пресс-брифинга

Прямая речь Белл: "Анализ видеоматериалов и оценка, проведенная на месте инцидента, указывает на высокую вероятность того, что детская больница подверглась прямому попаданию, а не получила повреждения от перехваченной системы вооружения".

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Детали: По словам глава мониторинговой миссии ООН, ее команда посетила место происшествия 8 июля и пока не сделала окончательного вывода, "но ракета, похоже, была запущена Российской Федерацией".

Также Белл отметила, что на момент атаки в центре там находилось около 670 детей и около 1000 сотрудников.

"Персонал переместил детей в бункер вчера утром, когда впервые прозвучали сирены воздушной тревоги, иначе количество жертв было бы намного больше", — сказала Белл.

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