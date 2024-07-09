В ООН заявили, что в "Охматдет", скорее всего, попала ракета РФ
Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл, ссылаясь на собственный анализ, заявила, что в национальную детскую специализированную больницу "Охматдет" попала российская ракета.
Источник: Reuters со ссылкой на слова Белл во время пресс-брифинга
Прямая речь Белл: "Анализ видеоматериалов и оценка, проведенная на месте инцидента, указывает на высокую вероятность того, что детская больница подверглась прямому попаданию, а не получила повреждения от перехваченной системы вооружения".
Детали: По словам глава мониторинговой миссии ООН, ее команда посетила место происшествия 8 июля и пока не сделала окончательного вывода, "но ракета, похоже, была запущена Российской Федерацией".
Также Белл отметила, что на момент атаки в центре там находилось около 670 детей и около 1000 сотрудников.
"Персонал переместил детей в бункер вчера утром, когда впервые прозвучали сирены воздушной тревоги, иначе количество жертв было бы намного больше", — сказала Белл.
Предыстория:
- В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен. Поисково-спасательные работы продолжались и в ночь на 9 июля.
- По данным столичных властей, 2 человека погибли и 32 получили ранения.
- Служба безопасности Украины квалифицировала удар России по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По данным СБУ, на месте российского удара по больнице "Охматдет" нашли обломок двигателя крылатой ракеты врага Х-101.
- В Воздушных силах также наглядно опровергли возможность того, чтобы по "Охматдету" могла попасть ракета украинской ПВО.