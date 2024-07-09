Россияне ударили артой по селу Кизомыс: погиб пожилой мужчина
Вторник, 9 июля 2024, 16:02
В селе Кизомыс, что на Херсонщине, в результате российского удара погиб пожилой мужчина. Он в этот момент находился на улице.
Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в соцсетях
Прямая речь: "Под удар вражеской артиллерии попал пожилой местный житель, который находился на улице. К сожалению, он получил ранения, несовместимые с жизнью".
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Напомним: 6 июля из-за российских обстрелов на Херсонщине погибли четыре человека.