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Россияне ударили артой по селу Кизомыс: погиб пожилой мужчина

Евгений КизиловВторник, 9 июля 2024, 16:02
Россияне ударили артой по селу Кизомыс: погиб пожилой мужчина

В селе Кизомыс, что на Херсонщине, в результате российского удара погиб пожилой мужчина. Он в этот момент находился на улице.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в соцсетях

Прямая речь: "Под удар вражеской артиллерии попал пожилой местный житель, который находился на улице. К сожалению, он получил ранения, несовместимые с жизнью".

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Напомним: 6 июля из-за российских обстрелов на Херсонщине погибли четыре человека.

Темы: Херсонская областьобстрелвойнажертвы
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