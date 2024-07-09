В Берлине на акции касательно ракетного удара РФ запретили украинский язык

На акции протеста под российским посольством в Берлине в связи с ракетной атакой 8 июля полиция не позволила участникам выступать на украинском языке, а за несколько эпизодов нарушения организаторам грозит штраф.

Источник: украинская инициатива "Вече Берлин", выступившая организатором собрания, на своей странице в X, сообщает "Европейская правда"

Детали: Украинские активисты в Берлине решили собрать акцию на вечер понедельника, после утреннего обстрела Россией украинских городов, в результате которого погибли десятки людей и более сотни пострадали, в том числе дети-пациенты больницы "Охматдет".

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1/5 Gestern, am 8. Juli, versammelten wir uns vor der russischen Botschaft in Berlin, um unsere Wut und Trauer über einen weiteren schrecklichen Terroranschlag der russen zum Ausdruck zu bringen. #taurusjetzt #LetUkraineStrikeBack



📸: @m_dorn_ pic.twitter.com/XO5qcMvfUZ — vitsche_berlin (@VitscheBerlin) July 9, 2024

Позже они сообщили, что полиция запретила участникам, которые будут выходить к микрофону, выступать на украинском языке.

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"Мы здесь для того, чтобы привлечь внимание к террористическому удару России по детской больнице в Киеве, чтобы демонстрировать и горевать вместе. Однако полиция Берлина запретила нам говорить на украинском, и это нас очень возмущает", – заявили они.

Впоследствии эксперт Сергей Сумленный, следивший за событиями, написал, что из-за того, что некоторые выступающие все же говорили на украинском языке, организаторов оштрафовали.

На странице инициативы позже отметили, что еще не получили штрафа и ожидают письменный ответ полиции. "Однако нам трудно понять, почему наш язык запрещен в то время, когда Россия ведет войну против нашей идентичности и языка", – написали организаторы.

Полиция Берлина объяснила свою позицию тем, что правоохранители обязаны не допустить, чтобы на мероприятиях звучали противозаконные призывы, и не успевали найти переводчика.

"Руководитель команды и лидер оргкомитета заблаговременно договорились, что речи будут на немецком и английском, потому что, к сожалению, за такое короткое время перед запланированной акцией не было возможности обеспечить перевод на украинский. Чтобы обеспечить мирный ход событий, отдельные выступления на украинском, конечно, позволили", – пояснили в пресс-службе, реагируя на огласку.

Um den Schutz der Versammlungsfreiheit aber auch die Einhaltung der damit verbundenen Regeln zu gewährleisten, müssen die Einsatzkräfte Redebeiträge & Zwischenrufe verstehen können. In dem üblichen Kooperationsgespräch vereinbarten Einsatzleitung und Versammlungsleiterin vorab… https://t.co/UowkPXl6AE — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 9, 2024

Представители немецкой общественности, которые возмутились ситуацией, выразили сомнение в том, что ограничение оправдано.

"Странно, почему у них нет наготове хотя бы одного переводчика. Во-вторых, нет причин ожидать каких-то антиконституционных призывов или чего-то подобного на демонстрации украинцев, и в-третьих – запрет говорить на украинском выглядит плохо", – отметил Сумленный.

No such legal ban in general, but police may introduce extra bans. The problem: 1) questionable why they don’t have at least one translator ready; 2) no reason to expect any anti-constitutional calls or similar at a Ukrainian demonstration; 3) ban on Ukrainian language stinks. — Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) July 8, 2024

Эксперт с юридическим образованием Патрик Хайнеманн считает, что решение полиции не соответствует закону, потому что свобода собраний включает и свободу выбора языка во время демонстрации. "А бремя доказательства того, что на украинском языке транслируют что-то запрещенное, возлагается на полицию", – отмечает он.

Auf anwaltlichen Hinweis, dass keinerlei Anhaltspunkte für eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vorliegen (auch mit Blick auf bisheriges Verhalten von @VitscheBerlin), die eine solche Verfügung rechtfertigen, verweist die Polizeiführerin auf den Rechtsweg. 2/3 — Patrick Heinemann (@P_O_Heinemann) July 8, 2024

Напомним, российскую ракетную атаку 8 июля, повлекшую гибель более 40 гражданских, осудили ряд западных топ-чиновников и дипломатов. В США и Евросоюзе призвали расследовать удар по "Охматдету", который имеет признаки военного преступления.

9 июля ряд посольств в Киеве приспустили флаги в память о погибших.