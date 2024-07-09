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В Берлине на акции касательно ракетного удара РФ запретили украинский язык

Мария Емец, Евгений КизиловВторник, 9 июля 2024, 16:07
В Берлине на акции касательно ракетного удара РФ запретили украинский язык
Акция протеста в Берлине. Фото: Patrick Heinemann в Х

На акции протеста под российским посольством в Берлине в связи с ракетной атакой 8 июля полиция не позволила участникам выступать на украинском языке, а за несколько эпизодов нарушения организаторам грозит штраф.

Источник: украинская инициатива "Вече Берлин", выступившая организатором собрания, на своей странице в X, сообщает "Европейская правда"

Детали: Украинские активисты в Берлине решили собрать акцию на вечер понедельника, после утреннего обстрела Россией украинских городов, в результате которого погибли десятки людей и более сотни пострадали, в том числе дети-пациенты больницы "Охматдет".

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Позже они сообщили, что полиция запретила участникам, которые будут выходить к микрофону, выступать на украинском языке.

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"Мы здесь для того, чтобы привлечь внимание к террористическому удару России по детской больнице в Киеве, чтобы демонстрировать и горевать вместе. Однако полиция Берлина запретила нам говорить на украинском, и это нас очень возмущает", – заявили они.

Впоследствии эксперт Сергей Сумленный, следивший за событиями, написал, что из-за того, что некоторые выступающие все же говорили на украинском языке, организаторов оштрафовали.

На странице инициативы позже отметили, что еще не получили штрафа и ожидают письменный ответ полиции. "Однако нам трудно понять, почему наш язык запрещен в то время, когда Россия ведет войну против нашей идентичности и языка", – написали организаторы.

Полиция Берлина объяснила свою позицию тем, что правоохранители обязаны не допустить, чтобы на мероприятиях звучали противозаконные призывы, и не успевали найти переводчика.

"Руководитель команды и лидер оргкомитета заблаговременно договорились, что речи будут на немецком и английском, потому что, к сожалению, за такое короткое время перед запланированной акцией не было возможности обеспечить перевод на украинский. Чтобы обеспечить мирный ход событий, отдельные выступления на украинском, конечно, позволили", – пояснили в пресс-службе, реагируя на огласку.

Представители немецкой общественности, которые возмутились ситуацией, выразили сомнение в том, что ограничение оправдано.

"Странно, почему у них нет наготове хотя бы одного переводчика. Во-вторых, нет причин ожидать каких-то антиконституционных призывов или чего-то подобного на демонстрации украинцев, и в-третьих – запрет говорить на украинском выглядит плохо", – отметил Сумленный.

Эксперт с юридическим образованием Патрик Хайнеманн считает, что решение полиции не соответствует закону, потому что свобода собраний включает и свободу выбора языка во время демонстрации. "А бремя доказательства того, что на украинском языке транслируют что-то запрещенное, возлагается на полицию", – отмечает он.

Напомним, российскую ракетную атаку 8 июля, повлекшую гибель более 40 гражданских, осудили ряд западных топ-чиновников и дипломатов. В США и Евросоюзе призвали расследовать удар по "Охматдету", который имеет признаки военного преступления.

9 июля ряд посольств в Киеве приспустили флаги в память о погибших.

Темы: Германиямитингиязыквойна
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