Минобороны тестирует новую облегченную модель бронежилета

Министерство обороны Украины проводит лабораторные исследования новой облегченной модели бронежилета, который отличается легкостью конструкции, мобильностью и удобством для выполнения маневренных действий во время штурмовых и специальных операций.

Источник: заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, которого цитирует пресс-служба МОУ

Прямая речь: "Мы понимаем важность веса снаряжения для выполнения боевых задач, особенно для спецназовцев и штурмовиков. В работе над облегченным бронежилетом был учтен каждый сантиметр и каждый грамм изделия. Ожидаем положительных результатов заключительных испытаний, ведь эта броня очень нужна в подразделениях".

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фото моу

Детали: Сообщается, что модель уже прошла испытания в школе разведки Десантно-штурмовых войск ВСУ и получила положительные отзывы. Сейчас идет последний этап - лабораторные испытания.

Новый бронежилет изготовлен из усиленных керамокомпозитных материалов, что обеспечивает защиту 6-го класса. Размерная сетка варьируется от S до XL в двух комплектациях, с весом от 7,5 кг до 12 кг, по сравнению с 10,5 кг до 17,5 кг в модульных моделях.

фото моу

Бронежилет имеет функцию быстрого сброса и может комплектоваться дополнительными элементами: защитой шеи и плеч, плечевыми накладками, защитой паха, тактическим разгрузочным ремнем, защитой копчика, бедер и элементами для обеспечения плавучести. Для женщин предусмотрены специальные анатомические накладки, отмечают в МОУ.

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Изделие также содержит отдельные карманы для мягкой и жесткой баллистической защиты и съемные демпферные вкладки, которые снимаются. После завершения лабораторных испытаний бронежилет будет передан на обеспечение ВСУ, уверяют в министерстве.