Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Минобороны тестирует новую облегченную модель бронежилета

Валентина РоманенкоВторник, 9 июля 2024, 16:41
Минобороны тестирует новую облегченную модель бронежилета
фото Минобороны Украины

Министерство обороны Украины проводит лабораторные исследования новой облегченной модели бронежилета, который отличается легкостью конструкции, мобильностью и удобством для выполнения маневренных действий во время штурмовых и специальных операций.

Источник: заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, которого цитирует пресс-служба МОУ

Прямая речь: "Мы понимаем важность веса снаряжения для выполнения боевых задач, особенно для спецназовцев и штурмовиков. В работе над облегченным бронежилетом был учтен каждый сантиметр и каждый грамм изделия. Ожидаем положительных результатов заключительных испытаний, ведь эта броня очень нужна в подразделениях".

Реклама:
 
фото моу

Детали: Сообщается, что модель уже прошла испытания в школе разведки Десантно-штурмовых войск ВСУ и получила положительные отзывы. Сейчас идет последний этап - лабораторные испытания.

Новый бронежилет изготовлен из усиленных керамокомпозитных материалов, что обеспечивает защиту 6-го класса. Размерная сетка варьируется от S до XL в двух комплектациях, с весом от 7,5 кг до 12 кг, по сравнению с 10,5 кг до 17,5 кг в модульных моделях.

 
фото моу

Бронежилет имеет функцию быстрого сброса и может комплектоваться дополнительными элементами: защитой шеи и плеч, плечевыми накладками, защитой паха, тактическим разгрузочным ремнем, защитой копчика, бедер и элементами для обеспечения плавучести. Для женщин предусмотрены специальные анатомические накладки, отмечают в МОУ.

ВИДЕО ДНЯ

Изделие также содержит отдельные карманы для мягкой и жесткой баллистической защиты и съемные демпферные вкладки, которые снимаются. После завершения лабораторных испытаний бронежилет будет передан на обеспечение ВСУ, уверяют в министерстве.

 
фото моу

Темы: Минобороныармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британия предоставит Украине кредитную поддержку оборонки на 2 млрд фунтов

В России американского журналиста из WSJ приговорили к 16 годам колонии за якобы шпионаж

Зенитчики ВСУ сбили российский Су-25 в Донецкой области

"Укрэнерго" получит грант в 100 млн евро от Евросоюза

фото 70 обысков и 30 подозрений за хищение 138 млн для армии − ОГП сообщил о масштабной спецоперации

видеоНардепка Яцик с третьей попытки вышла из фракции "Слуга народа"

Все новости...
Минобороны
Минобороны подписало меморандум с ICEYE: углубляют сотрудничество в космической разведке
Кабмин утвердил Умерову еще двух заместителей
МОУ: Уже 2 млн украинцев обновили данные в "Резерв+", у ТЦК на это ушло бы 235 дней
Последние новости
17:08
В Минэнерго рассказали, как повлияет отмена перевода времени на энергетику
17:05
блиц-интервьюВ Минспорта прокомментировали отсутствие сестер Музычук в заявке сборной Украины на Всемирную шахматную Олимпиаду
16:59
В последнее время враг охотится на спасателей – глава ГСЧС
16:50
В Украине изменили форму билета на автобус
16:37
Северокорейские хакеры похитили из WazirX криптовалюты на $235 миллионов
16:36
Польша приняла решение, которое приблизит передачу F-16 Украине – Зеленский
16:28
В Генштабе назвали приоритетные для рекрутинга бригады
16:27
фотоGoogle показал Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro Fold
16:26
блиц-интервьюТренер женской сборной Украины по шахматам: На Всемирной Олимпиаде без сестер Музычук будет сложно
16:20
Галущенко назвал фейком сообщения об аварии на Южноукраинской АЭС
Все новости...
Реклама:
Реклама: