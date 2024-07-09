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Россияне попали в 9-этажку в Краматорске: среди раненых есть 6-летний ребенок – ОВА

Валентина РоманенкоВторник, 9 июля 2024, 17:13
Россияне попали в 9-этажку в Краматорске: среди раненых есть 6-летний ребенок – ОВА
фото ОВА

Днем 9 июля россияне нанесли удар по Краматорску и попали в 9-этажку: ранения получили три человека.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в соцсетях

Детали: По данным главы области, среди раненых есть 6-летний ребенок, к счастью, у него легкое повреждение. Зато из двух раненых взрослых 1 человек находится в тяжелом состоянии.

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Уверяется, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, на месте удара работают все ответственные службы.

Еще две многоэтажки были повреждены.

 
фото ова

Руководитель ОВА в очередной раз призвал жителей Донецкой области эвакуироваться.

Темы: Донецкая областьвойна
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