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Чехия передала России, что она - "мусор человечества"

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 9 июля 2024, 18:27
Чехия передала России, что она - мусор человечества
Ян Липавский. Фото: Getty Images

Глава МИД Чехии Ян Липавский передал через посла россиянам, что они являются мусором человечества, потому что бомбят детские больницы.

Источник: Липавский в комментарии порталу Seznam Zpravy, сообщает "Европейская правда"

Детали: Министр распорядился вызвать посла России Александра Змеевского после удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

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Липавский, который находится с визитом в США, поручил чешскому МИД выразить протест московскому послу после удара по "Охматдету".

"Убийцы, которые нападают на детей в больницах, – это мусор человечества. Ему поручили передать это в Москву", – сказал министр.

В комментарии Seznam Zpravy Змеевский после вызова в МИД Чехии повторил, что "это была не российская ракета, это была украинская ракета", а встреча в министерстве прошла "как обычно".

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Посла России, как напоминает издание, уже в третий раз с начала года вызывают в чешский МИД: в феврале – в связи со смертью Алексея Навального, а в начале мая – из-за кибератак на чешские учреждения и объекты критической инфраструктуры.

По последней информации, в результате ракетной атаки утром 8 июля погибли более 40 человек. Разбор завалов на территории "Охматдета" завершили; на Сырце, где обвалились два подъезда жилого дома, работа продолжается. По состоянию на 12:15 в Киеве подтвердили гибель 31 человека, пострадавших 117.

Ранее в США и Евросоюзе призвали расследовать удар по "Охматдету", который имеет признаки военного преступления.

Темы: ЧехияРосcияракетный удар
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