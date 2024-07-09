Россияне атаковали промышленный объект в Полтавской области
Вторник, 9 июля 2024, 18:57
Российские войска 9 июля атаковали промышленный объект в Полтавской области.
Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин
Дословно: "Сегодня россияне атаковали Полтавщину. Предварительно попадание в промышленный объект. Без пострадавших.
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Сигналы воздушной тревоги не игнорируем! Верим в наши Силы обороны!"
Что предшествовало:
9 июля на территории всей центральной, частично северной и восточной части Украины объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили, что группа крылатых ракет из Харьковской области заходила в Полтавскую область.