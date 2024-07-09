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Россияне атаковали промышленный объект в Полтавской области

Татьяна ОлейникВторник, 9 июля 2024, 18:57
Россияне атаковали промышленный объект в Полтавской области
Фото - Getty Images

Российские войска 9 июля атаковали промышленный объект в Полтавской области.

Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин

Дословно: "Сегодня россияне атаковали Полтавщину. Предварительно попадание в промышленный объект. Без пострадавших.

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Что предшествовало:

9 июля на территории всей центральной, частично северной и восточной части Украины объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили, что группа крылатых ракет из Харьковской области заходила в Полтавскую область.

Темы: Полтавская область
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