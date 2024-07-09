Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В Евросоюзе пообещали помочь с восстановлением "Охматдета"

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 9 июля 2024, 19:05
В Евросоюзе пообещали помочь с восстановлением Охматдета
Реми Дюфло. фото: Getty Images

Европейский Союз поможет с восстановлением детской больницы "Охматдет", в которую накануне ударила российская ракета.

Источник: заместитель главы представительства ЕС в Украине Реми Дюфло в комментарии "Укринформу", сообщает "Европейская правда"

Детали: Дипломат отметил, что сотрудники представительства ЕС накануне помогали водой и едой и разбирали завалы после ракетного удара России по "Охматдету".

Реклама:

"Мы также финансово поможем в восстановлении этого символа украинской медицины, символа того, как украинское государство относится к наиболее уязвимым слоям своего населения", – добавил он.

По словам заместителя главы представительства Евросоюза в Украине, Россию нужно привлечь к ответственности за эти действия. "Чем больше подобных вещей мы видим, тем больше наша решимость поддерживать Украину", – отметил Дюфло.

По последней информации, в результате ракетной атаки утром 8 июля погибли более 40 человек. Разбор завалов на территории "Охматдета" завершили; в столичном районе Сырец, где обвалились два подъезда жилого дома, работа продолжается. В Киеве подтвердили гибель 33 человек, пострадавших 120.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее в США и Евросоюзе призвали расследовать удар по "Охматдету", который имеет признаки военного преступления.

Темы: ЕСУкраинаракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоВо Львове совершили покушение на Ирину Фарион - СМИ

Укрзализныця сообщила о смерти пассажирки в вагоне поезда без кондиционера

Ограничения электроэнергии на субботу ослабили: в отдельные часы графиков не будет

Ситуация со светом улучшится уже в ближайшее время – министр энергетики

Россия ударила из авиации по жилому району Николаева: погибли три человека, среди них ребенок

Суд ООН признал незаконными израильские поселения на оккупированных территориях

Все новости...
ЕС
Украина подписала соглашение с ЕС о 5,27 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility
ЕС вдвое переоценил свои возможности по производству снарядов для Украины и передает их с опозданием − СМИ
ЕС дистанцировался от Орбана после его участия в заседании Организации тюркских государств
Последние новости
20:39
Энергоблок АЭС, который недавно включили в сеть, не работает на полную – МАГАТЭ
20:37
Украина увеличила в этом году экспорт зерна до 7 миллионов тонн в месяц
20:32
В США умер актер и комик Боб Ньюхарт: он сыграл профессора Протона в "Теории большого взрыва"
20:25
В Беларуси к смертной казни приговорили гражданина Германии
20:18
"єЧергу" для грузовиков расширят на еще один пункт пропуска на границе с Румынией
20:16
Кампания Байдена начинает готовиться к его возможному снятию – СМИ
20:11
обновленоВо Львове совершили покушение на Ирину Фарион - СМИ
20:08
Наказали российских хакеров, которые атаковали критическую инфраструктуру США
20:01
В Украине есть ограничения сети, из-за которых невозможно передать всю имеющуюся генерацию – Галущенко
19:52
Укрзализныця сообщила о смерти пассажирки в вагоне поезда без кондиционера
Все новости...
Реклама:
Реклама: