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Зеленский в США: Бьемся за большее количество ПВО и самолетов F-16 для Украины

Татьяна ОлейникВторник, 9 июля 2024, 19:15
Зеленский в США: Бьемся за большее количество ПВО и самолетов F-16 для Украины
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что, находясь в Вашингтоне, украинская команда работает над большим количеством ПВО и самолетов F-16.

Источник: обращение Зеленского 9 июля

Прямая речь: "Сражаемся за большее количество ПВО для Украины. Я уверен, что будет. Сражаемся за большее количество самолетов. F-16. Мы боремся, чтобы были. Сражаемся за дополнительные гарантии безопасности для Украины - а это оружие и финансы, политическая поддержка. Сражаемся за необходимые решительные действия Америки и Европы – то, что укрепит наших воинов.

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"Охматдет" мы восстановим. С Кабмином я на связи. Есть первое решение – 100 миллионов гривен в поддержку "Охматдета". Будет еще 300 миллионов.

Детали: Также глава государства анонсировал решение для Киева и городов Днепровщины и Донетчины.

Темы: ЗеленскийСШАпомощь Украине
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