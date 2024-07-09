Российские ракеты прямым попаданием уничтожили крупнейшие предприятия Вольнянска
Российская армия нанесла ракетный удар по городу Вольнянск Запорожской области. В результате прямых попаданий были разрушены местные крупнейшие предприятия.
Источник: Запорожская областная военная администрация в соцсетях
Детали: Кроме того, в результате атаки получили ранения двое мужчин. Один из них - в состоянии средней тяжести.
По словам председателя Вольнянской городской территориальной громады Натальи Мусиенко, произошел вражеский удар двумя ракетами, вспыхнул пожар. Пострадали предприятия, потому что было прямое попадание.
Разрушено и предприятие, которое специализировалось на изготовлении пеллетов и брикетов. Здесь на рабочем месте никого не было, поэтому никто и не пострадал. Что касается предприятия, разбито все, рассказал его владелец Дмитрий.
Запорізька ОВА показала наслідки удару російських ракет по найбільшим підприємствам Вільнянська pic.twitter.com/IXBIpWeu20— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 9, 2024ВИДЕО ДНЯ