Российские ракеты прямым попаданием уничтожили крупнейшие предприятия Вольнянска

Российская армия нанесла ракетный удар по городу Вольнянск Запорожской области. В результате прямых попаданий были разрушены местные крупнейшие предприятия.

Источник: Запорожская областная военная администрация в соцсетях

Детали: Кроме того, в результате атаки получили ранения двое мужчин. Один из них - в состоянии средней тяжести.

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По словам председателя Вольнянской городской территориальной громады Натальи Мусиенко, произошел вражеский удар двумя ракетами, вспыхнул пожар. Пострадали предприятия, потому что было прямое попадание.

Разрушено и предприятие, которое специализировалось на изготовлении пеллетов и брикетов. Здесь на рабочем месте никого не было, поэтому никто и не пострадал. Что касается предприятия, разбито все, рассказал его владелец Дмитрий.