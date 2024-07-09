Третья штурмовая бригада проведет рекрутинг за границей

Третья отдельная штурмовая бригада проведет рекрутинговые мероприятия "РУХ" за границей.

Источник: пресс-служба третьей штурмовой

Дословно: "Этим летом Третья штурмовая везет РУЖ в евротур, чтобы наконец вживую встретиться с нашими заграницей.

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Варшава, Вроцлав, Берлин, Гамбург, Роттердам, Брюссель, Прага, Вильнюс и другие. Все мы – украинцы. Но нигде мы не будем жить так, как дома. Это шанс узнать больше о Третьей штурмовой и найти свое место в этой борьбе".

Детали: Сообщают, что на встречах будут бойцы, которые были в боях в Бахмуте, Авдеевке и Харьковщине.

ВИДЕО ДНЯ

Первые события состоятся:

•Польша, Варшава, 21.07, 18:00;

•Польша, Вроцлав 23.07, 19:00;

•Германия, Берлин, 25.07, 19:00;

•Германия, Гамбург, 26.07, 18:00.