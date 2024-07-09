Россияне ударили по Купянско-Узловому: два человека погибли, еще четыре пострадали
Вторник, 9 июля 2024, 20:42
Российские войска 9 июля ударили по поселку Купянск-Узловой, в результате этого погибли два человека, еще 4 пострадали.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 9 июля с 16:10 до 16:40 вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по поселку Купянск-Узловой. Погибли два человека: 73-летний мужчина и 67-летняя женщина".
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Мужчина 40 лет, 88-летняя женщина и 18-летняя девушка получили ранения. Женщина 73 лет испытала острую реакцию на стресс".
Детали: В населенном пункте повреждены жилые дома и хозяйственные помещения. Возникли пожары.