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Госсек США уверяет, что саммит усилит связи Украины с НАТО на пути к членству

Иванна Костина, Евгений КизиловВторник, 9 июля 2024, 20:40
Госсек США уверяет, что саммит усилит связи Украины с НАТО на пути к членству
Энтони Блинкен. фото: Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен уверен, что саммит НАТО еще сильнее усилит связи Украины с Альянсом.

Источник: Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне, сообщает корреспондент ЕвроПравды

Детали: По его словам, в ближайшие дни на саммите союзники продемонстрируют поддержку усилиям Украины в противостоянии российской агрессии.

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"Саммит еще больше усилит связи Украины с НАТО на пути к членству", – заявил Блинкен.

"Мы сделали очень много работы в последние недели и месте. И на саммите вы увидите очень сильный пакет поддержки для Украины", – добавил он.

По его словам, союзники будут продолжать прилагать усилия, чтобы Украина стояла крепко в военном, экономическом, демократическом смысле.

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Он подчеркнул, что сильная и успешная Украина является лучшим ответом на агрессию Кремля.

Блинкен также вспомнил о вчерашней атаке России и напомнил о своем визите в "Охматдет" два года назад.

По его словам, эта атака лишь подчеркнула необходимость оставаться преданными поддержке Украины и ее обороноспособности.

Саммит НАТО в Вашингтоне продлится 9-11 июля и, по данным СМИ, должен провозгласить "необратимый" путь Украины в Альянс.

Читайте подробную статью о том, что готовит Байден для Украины на саммите НАТО в Вашингтоне.

Темы: НАТОУкраинаСША
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