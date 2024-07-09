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Кулеба рассказал, как Путин подставил Орбана

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 9 июля 2024, 21:13
Кулеба рассказал, как Путин подставил Орбана
дмитрий кулеба. фото: Getty Images

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что российский ракетный обстрел Украины накануне подставил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с его "мирной миссией" в государстве-агрессоре.

Источник: Кулеба сказал в эфире телемарафона во вторник 9 июля, пишет "Европейская правда"

Детали: По мнению министра, ракетным ударом по Украине, в частности по детской больнице "Охматдет" в Киеве, "Путин подставил Орбана".

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"Пока Орбан прилетел в Киев, потом – сразу скажу, что не было согласовано с Украиной – полетел в Москву и Китай, и называет это "миссией мира", говорит о прекращении огня, Путин наносит удар по детской больнице, по украинским заводам, украинским городам, массированно убивает десятки людей", – пояснил Кулеба.

"Он (Путин. – Ред.) ставит в затруднительное положение Орбана, потому что на таком фоне продвигать нарратив, что Путин готов к какому-то урегулированию, становится чрезвычайно сложно", – добавил он.

Глава МИД подчеркнул, что Украина донесла до венгерского премьера свою позицию относительно "мира", которая содержит два обязательных элемента: во-первых, никаких договоренностей об Украине без Украины; во-вторых, основа для прекращения войны – это "формула мира".

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"Обо всем остальном мы готовы разговаривать, но эти два принципа являются абсолютно неприкосновенными", – подчеркнул Кулеба.

Ряд европейских лидеров раскритиковали "миротворческий" визит Виктора Орбана в Москву.

Председатель Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что Виктор Орбан не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС. Главный дипломат Евросоюза также акцентировал, что визит венгерского премьера происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией.

Читайте также о том, что стоит за поездкой Орбана в Москву после встречи с Зеленским.

Темы: ПутинОрбан
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