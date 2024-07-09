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Bihus.Info: в телефоне Голика нашли переписку с подрядчиком, который "натендерил" на 4 млрд

Татьяна ОлейникВторник, 9 июля 2024, 21:28
Bihus.Info: в телефоне Голика нашли переписку с подрядчиком, который натендерил на 4 млрд
ЮРИЙ ГОЛИК. ФОТО С ЕГО FACEBOOK

В телефоне идеолога "Большого строительства" Юрия Голика нашли переписку с бывшим владельцем строительной компании "СК "Стройинвест", которая за последние несколько лет получила от государства более 4 миллиардов гривен на разные работы, в том числе – и в рамках "Большого строительства".

Источник: Bihus.Info.

Детали: Журналисты Bihus.Info. выяснили, что в телефоне консультанта "Большого строительства" и эксрадника руководителя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко Юрия Голика нашли переписку с еще одним крупным подрядчиком, который начал очень активно получать государственные заказы именно на Днепропетровщине после прихода туда команды Резниченко-Голика.

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Речь идет о компании "СК "Стройинвест", владельцем которой долгое время был (и, вероятно, фактически остается и сейчас) бизнесмен Денис Островский. С 2016 года и сегодня фирма получила от государства почти 4.5 миллиарда гривен на работы на целом ряде объектов .

Дословно Bihus.Info: "Именно о них говорится в переписке с Денисом Островским, которая помещалась в телефоне Голика. В них отправитель, вероятнее всего сам Голик, дает указания по получению субвенций, а также требует отчетов о работах на конкретных локациях. Тональность этого переписка свидетельствует о том, что Островский в этом процессе фактически выполняет роль подчиненного. В частности, одно из его уведомлений звучит как "Задачу понял. Будет сделано"".

 
СКРИНШОТ - BIHUS.INFO
 
СКРИНШОТ - BIHUS.INFO

Детали: Воспроизводя хронологию событий, журналисты пришли к выводу, что в случаях, когда отправитель говорил Островскому о потенциальных будущих субвенциях, "Стройинвест" в будущем действительно получал либо дополнительные средства на работы, либо победы на тендерах.

ВИДЕО ДНЯ

Известно, что после начала полномасштабного вторжения и падения актуальности "Большого строительства", Юрий Голик, по данным источников журналистов, начал в Офисе Президента заниматься уже вопросами восстановления поврежденных и разрушенных россиянами объектов. В 2023-м "Стройинвест" заказывали строительные работы в Запорожье и в Бородянке Киевской области. В дальнейшем журналисты нашли существенные переплаты, заложенные в сметы "Стройинвеста".

Что предшествовало:

  • Голик 2 июня пересекал границу на выезд из Украины, но уверял, что вскоре вернется, как делал это и раньше.
  • 27 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины пришло с обысками к Голику.

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