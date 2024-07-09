Армия РФ атаковала баллистической ракетой Одесскую область
Вторник, 9 июля 2024, 21:50
Российская армия днем 9 июля атаковала баллистической ракетой Одесскую область из временно оккупированного Крыма.
Источник: Силы обороны юга
Дословно: "Сегодня днем российские оккупационные войска атаковали Одесщину баллистической ракетой, вероятно, "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма".
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Детали: Под вражеским ударом вновь оказалась прибрежная рекреационная зона.Возник пожар сухой травы, ликвидированный пожарными.