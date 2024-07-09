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Армия РФ атаковала баллистической ракетой Одесскую область

Татьяна ОлейникВторник, 9 июля 2024, 21:50
Армия РФ атаковала баллистической ракетой Одесскую область
Иллюстративные фото - Getty Images

Российская армия днем ​​9 июля атаковала баллистической ракетой Одесскую область из временно оккупированного Крыма.

Источник: Силы обороны юга

Дословно: "Сегодня днем ​​российские оккупационные войска атаковали Одесщину баллистической ракетой, вероятно, "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма".

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Детали: Под вражеским ударом вновь оказалась прибрежная рекреационная зона.Возник пожар сухой травы, ликвидированный пожарными.

Темы: Одесская областьракетный удар
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