Россия снова атаковала Кизомыс: ранен гражданский
Вторник, 9 июля 2024, 21:53
Российские войска в очередной раз совершили атаку на село Кизомыс, что на Херсонщине. Ранения ног получил 34-летний мужчина.
Источник: Херсонская областная военная администрация в соцсетях
Детали: Согласно сообщению, оккупанты вечером вторника сбросили взрывчатку с дрона во двор жилого дома, где находился мужчина. У раненого травматическая ампутация стопы.
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Пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой помощи.
Что предшествовало: Ранее россияне ударили артой по селу Кизомыс, в результате чего погиб пожилой мужчина. Он в этот момент находился на улице.