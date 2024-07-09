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Россия снова атаковала Кизомыс: ранен гражданский

Евгений КизиловВторник, 9 июля 2024, 21:53
Россия снова атаковала Кизомыс: ранен гражданский
Кизомис на карте Google Maps

Российские войска в очередной раз совершили атаку на село Кизомыс, что на Херсонщине. Ранения ног получил 34-летний мужчина.

Источник: Херсонская областная военная администрация в соцсетях

Детали: Согласно сообщению, оккупанты вечером вторника сбросили взрывчатку с дрона во двор жилого дома, где находился мужчина. У раненого травматическая ампутация стопы.

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Пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Что предшествовало: Ранее россияне ударили артой по селу Кизомыс, в результате чего погиб пожилой мужчина. Он в этот момент находился на улице.

Темы: Херсонская областьобстрелвойна
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