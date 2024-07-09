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Салливан: НАТО назначит в Украине представителя для углубления отношений

Татьяна ОлейникВторник, 9 июля 2024, 23:19
Салливан: НАТО назначит в Украине представителя для углубления отношений
ДЖЕЙК САЛЛИВАН. ФОТО БЕЛОГО ДОМА

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что НАТО создаст новое военное командование в Германии, а также назначит представителя в Киеве для углубления отношений Украины с альянсом.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Салливана на конференции по оборонной промышленности в Вашингтоне

Сальливан заявил, что в ближайшие дни НАТО объявит о создании нового военного командования в Германии для обучения и оснащения украинских войск, а также назначит высокопоставленного представителя в Киеве для углубления отношений Украины с альянсом.

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Прямая речь: "Путин не сможет нас поделить. Он не может нас переждать. Он не может ослабить нас. И Украина, а не Россия, одержит победу".

Темы: СШАНАТОГермания
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