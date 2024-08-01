Трамп о расовой принадлежности Харрис: "Теперь хочет, чтобы ее знали как чернокожую"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Камала Харрис якобы ввела избирателей в заблуждение относительно своей расовой принадлежности, назвав себя чернокожей.

Источник: Трамп во время выступления перед Национальной ассоциацией чернокожих журналистов (NABJ) в Чикаго, цитируют AP, Укринформ

Детали: Трамп утверждал, что Харрис, первая темнокожая женщина и американка азиатского происхождения, которая заняла должность вице-президента, в прошлом только продвигала свое индейское происхождение.

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Прямая речь Трампа: "Я не знал, что она чернокожая, пока несколько лет назад она случайно не стала чернокожей и теперь хочет, чтобы ее знали как чернокожую. Так что я не знаю, она индианка или она чернокожая".

В публикации отмечается, что Харрис – дочь отца-ямайца и матери-индианки, которые являются иммигрантами в США.

Будучи студенткой, Харрис училась в Университете Говарда, одном из самых известных исторически чернокожих колледжей и университетов страны, где она также вступила в чернокожее женское общество Alpha Kappa Alpha. Будучи сенатором США, Харрис была членом чернокожего кокуса Конгресса, поддерживая законопроекты своих коллег по усилению избирательных прав и реформированию полиции.

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Во время мероприятия Трамп сразу вступил в полемику с ведущими - журналистками Fox News, ABC и Semafor.

В частности, обвинил Рэйчел Скотт из ABC News в том, что она "очень грубо представила его", поставив жесткий первый вопрос о его прошлой критике чернокожих людей и чернокожих журналистов, его нападки на чернокожих прокуроров, которые вели дела против него.

Прямая речь Трампа: "Я думаю, что это позорно. Я приехал сюда в хорошем настроении. Я люблю чернокожее население этой страны. Я так много сделал для чернокожего населения этой страны".

Детали: Говоря о необходимости борьбы с иммиграцией, он заявил, что нелегалы занимают в США те рабочие места, на которых могли бы работать чернокожие.

Прямая речь Трампа: "Миллионы, миллионы людей приезжают в нашу страну и занимают рабочие места чернокожих, испаноязычных и, откровенно говоря, места в профсоюзах. Они забирают вашу работу".

Детали: По убеждению Трмпа, он "был лучшим президентом для чернокожего населения со времен Авраама Линкольна".

Комментируя свой возраст, он заметил: "Я знаю многих людей в возрасте 80-90 лет, которые находятся в прекрасной форме".

По словам Трампа, он готов пройти когнитивный тест, тогда как Харрис может его провалить.

Относительно встречи Харрис с журналистами NABJ планируется, что она состоится виртуально в сентябре.