В столице и области объявляли воздушную тревогу, на Киевщине работала ПВО
Ночью 1 августа в столице и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.
Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог, КОВА
Дословно Воздушные силы: "БпЛА в Киевской области, курсом на Бровары/Киев".
Детали: Кроме того, российские дроны были зафиксированы в Черниговской (западным курсом), Кировоградской (курсом на Черкасскую область) областях, на границе Днепропетровской и Полтавской областей (северным курсом).
В 3:34 в КОВА сообщили о работе ПВО на Киевщине.
Обновлено: В 3:30 объявили отбой тревоги в Киеве, Киевской и других областях.
В 3:42 В Киеве и области снова объявили воздушную тревогу.
Дословно ПС в 3:44: "Киевская область - угроза ударных БпЛА".
В 4:04 Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных БпЛА в Киевской области.