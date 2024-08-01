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В столице и области объявляли воздушную тревогу, на Киевщине работала ПВО

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 августа 2024, 03:36
В столице и области объявляли воздушную тревогу, на Киевщине работала ПВО
ПВО, иллюстративное фото Генштаба

Ночью 1 августа в столице и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог, КОВА

Дословно Воздушные силы: "БпЛА в Киевской области, курсом на Бровары/Киев".

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Детали: Кроме того, российские дроны были зафиксированы в Черниговской (западным курсом), Кировоградской (курсом на Черкасскую область) областях, на границе Днепропетровской и Полтавской областей (северным курсом).

В 3:34 в КОВА сообщили о работе ПВО на Киевщине.

Обновлено: В 3:30 объявили отбой тревоги в Киеве, Киевской и других областях.

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В 3:42 В Киеве и области снова объявили воздушную тревогу.

Дословно ПС в 3:44: "Киевская область - угроза ударных БпЛА".

В 4:04 Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных БпЛА в Киевской области.

Темы: воздушная тревогаКиевКиевская областьПВО
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