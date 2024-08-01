Невозможное стало возможным – глава МИД Литвы о получении Украиной F-16

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал поступление в Украину первой партии истребителей F-16.

Источник: Ландсбергис в сети Х

Прямая речь: "F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной".

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Что предшествовало: Источники агентства Bloomberg сообщили, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16.

СМИ ранее писали, что Украина ожидает получить от западных партнеров 6 самолетов F-16 этим летом и в целом до 20 самолетов – до конца года.

10 июля лидеры США, Дании и Нидерландов Джо Байден, Метте Фредериксен и Дик Схооф, которые возглавляют "коалицию истребителей", подтвердили, что Украина получит первые самолеты F-16 в течение лета.