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Харрис ответила на упреки Трампа о ее расовой принадлежности: "То самое старое шоу"

Четверг, 1 августа 2024, 06:46
Харрис ответила на упреки Трампа о ее расовой принадлежности: То самое старое шоу
КАМАЛА ХАРРИС, ФОТО: GETTY IMAGES

Вице-президент США Камала Харрис ответила на комментарии кандидата в президенты Дональда Трампа о ее расовой принадлежности, заявив, что это было "то самое старое шоу", и что "американский народ заслуживает лучшего".

Источник: Харрис во время выступления в Хьюстоне, цитирует CNN

Прямая речь: "Сегодня мы получили еще одно напоминание. Сегодня днем Дональд Трамп выступил на ежегодной встрече Национальной ассоциации чернокожих журналистов, и это было то же самое старое шоу, раскол и неуважение.

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Позвольте мне лишь сказать, что американский народ заслуживает лучшего".

"Американский народ заслуживает лидера, который говорит правду. Лидера, который не реагирует на враждебность и гнев, а смотрит правде в глаза.

Мы заслуживаем лидера, который понимает, что наши различия не разделяют нас. Они являются важным источником нашей силы".

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Что предшествовало: Трамп заявил, что Харрис якобы ввела избирателей в заблуждение относительно своей расовой принадлежности, назвав себя чернокожей.

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