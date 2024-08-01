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Интенсивность российский атак растет – за сутки на фронте было 156 боестолкновений

Ирина БалачукЧетверг, 1 августа 2024, 08:55
Интенсивность российский атак растет – за сутки на фронте было 156 боестолкновений
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Российские захватчики атаковали на 10 направлениях, самой тяжелой до сих пор ситуация остается на Покровском и Торецком – оккупанты давили вблизи Северного, Нью-Йорка, Торецка, Железного, Воздвиженки, Желанного, Сергеевки, Пантелеймоновки, Новоалександровки, Ивановки и других населенных пунктов.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на утро 1 августа в Facebook

Дословно Генштаб: "По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением пяти ракет, а также 77 авиаударов, сбросив 103 КАБа. Кроме этого, совершил более 4 600 обстрелов, из них 104 – из реактивных систем залпового огня".

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Детали: На Харьковском направлении россияне совершили 7 атак за сутки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении произошло 8 боевых столкновений вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 14 раз неподалеку Макеевки, Невского и Новосергиевки.

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На Северском направлении украинские защитники отражали 4 штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении шли 10 боев в районах Ивановского, Часового Яра, Богдановки и Андреевки.

На Торецком направлении произошло 26 боестолкновений неподалеку Северного, Нью-Йорка, Торецка и Железного.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 55 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Желанное, Сергеевка, Пантелеймоновка, Новоалександровка, Ивановка, Лисичное, Тимофеевка, Карловка, Калиново и Гродовка.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 13 атак у Красногоровки, Желанного, Карловки, Георгиевки и Парасковиевки, где захватчики пытались прорвать оборону.

На Времовском направлении российские войска совершили 12 штурмов возле Великой Новоселки и Водяного.

На Приднепровском направлении было 6 вражеских штурмов на левобережье Днепра. Успеха они не имели.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обстановка без особых изменений. 

В Генштабе отметили, что украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам "ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения".

"Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 370 человек. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 42 боевые бронированные машины, 33 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 115 БпЛА оперативно-тактического уровня, 77 автомобилей и 16 единиц специальной техники врага", –подытожили в Генштабе.

Темы: Харьковская областьДонецкая областьвойнаГенштаб
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