Финляндия на границе с Россией установит контейнеры: там будут говорить с просителями убежища
В Финляндии на пунктах пропуска на границе с Россией обустраивают специальную инфраструктуру для новых методов работы с мигрантами – в частности, уже доставили контейнеры для проведения собеседований с просителями убежища.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на финского телерадиовещателя Yle
Детали: Таким образом пограничная охрана Финляндии готовится к принятию закона о выдворении.
Если документ примут, то на пограничных пунктах пропуска понадобятся помещения для проведения собеседований с теми, кто просит об убежище.
Прямая речь заместителя главы Департамента пограничного и морского транспорта Марка Турунена: "В нашу обязанность входит организация необходимой инфраструктуры".
Он также сообщил, что в настоящее время 2000 сотрудников Пограничной охраны проходят обучение относительно того, как действовать в рамках нового закона.
В частности, пограничники смогут препятствовать пересечению границы людям, которые ищут убежища, или выдворять их из страны.
Лицо, подлежащее выдворению, получает письменное решение и инструкции, как подать апелляцию. Целью закона о выдворении является предотвращение управляемой миграции.
Предыстория:
- Ранее глава финского правительства Петтери Орпо заявлял, что границу Финляндии с РФ можно будет попробовать частично открыть, когда будет принят закон о выдворении.
- Правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.