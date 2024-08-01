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Финляндия на границе с Россией установит контейнеры: там будут говорить с просителями убежища

Ирина Балачук, Кристина БондареваЧетверг, 1 августа 2024, 10:13
Финляндия на границе с Россией установит контейнеры: там будут говорить с просителями убежища
Фото yle.fi

В Финляндии на пунктах пропуска на границе с Россией обустраивают специальную инфраструктуру для новых методов работы с мигрантами – в частности, уже доставили контейнеры для проведения собеседований с просителями убежища.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на финского телерадиовещателя Yle

Детали: Таким образом пограничная охрана Финляндии готовится к принятию закона о выдворении.

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Если документ примут, то на пограничных пунктах пропуска понадобятся помещения для проведения собеседований с теми, кто просит об убежище.

Прямая речь заместителя главы Департамента пограничного и морского транспорта Марка Турунена: "В нашу обязанность входит организация необходимой инфраструктуры".

Он также сообщил, что в настоящее время 2000 сотрудников Пограничной охраны проходят обучение относительно того, как действовать в рамках нового закона.

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В частности, пограничники смогут препятствовать пересечению границы людям, которые ищут убежища, или выдворять их из страны.

Лицо, подлежащее выдворению, получает письменное решение и инструкции, как подать апелляцию. Целью закона о выдворении является предотвращение управляемой миграции.

Предыстория:

  • Ранее глава финского правительства Петтери Орпо заявлял, что границу Финляндии с РФ можно будет попробовать частично открыть, когда будет принят закон о выдворении.
  • Правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.

Темы: ФинляндияРосcияграница
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