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Задержали священника УПЦ МП и сотрудника "Укрзализныци", которые шпионили для РФ

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 августа 2024, 10:31
Задержали священника УПЦ МП и сотрудника Укрзализныци, которые шпионили для РФ
фото СБУ

В Харьковской области правоохранители разоблачили двух вражеских агентов, которые передавали российским спецслужбам данные о маршрутах перемещения украинских защитников: священника УПЦ МП и сотрудника "Укрзализныци".

Источник: СБУ, Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, настоятель одного из харьковских храмов УПЦ МП, который является гражданином РФ, наладил контакт с сотрудниками российской спецслужбы, от которого получил задание по сбору данных о перемещении военной техники и личного состава украинских защитников по железной дороге по территории Харьковщины.

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К противоправной деятельности настоятель храма привлек своего знакомого, который работает на "Укрзализныце" и имеет доступ к автоматизированной базе данных транспортного предприятия, в частности к информации о времени отправки и прибытия, маршрутах перемещения поездов, которые перевозят военную технику и личный состав ВСУ на территории Харьковской, Полтавской и Сумской областей.

 

Железнодорожник передавал эти сведения священнослужителю, а тот, в свою очередь, отправлял данные российскому куратору в виде отметок на гугл-картах.

 

Информацию, собранную подозреваемыми, враг планировал использовать для прицельного удара по украинским защитникам.

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Общаясь между собой, подозреваемые принимали меры для конспирации - использовали шифр, регулярно удаляли переписку и тому подобное.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей, при содействии руководства регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Укрзализныця", вражеских агентов разоблачили и задержали. Во время обысков по месту жительства фигурантов были обнаружены и изъяты мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

По ходатайству стороны обвинения суд арестовал подозреваемых.

 
 

Темы: СБУУПЦ МПХарьков
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