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Россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции в Харьковской области: ранена проводница

Анастасия ПроцЧетверг, 1 августа 2024, 10:38
Россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции в Харьковской области: ранена проводница
ФОТО: УКРЗАЛИЗНИЦА

В ночь на 1 августа российские войска нанесли ракетный удар по одной из железнодорожных станций Харьковщины, в результате атаки проводница получила осколочные ранения головы.

Источник: "Укрзализныця"

Дословно: "Ночью был нанесен ракетный удар по одной из железнодорожных станций Харьковщины. В результате атаки проводница получила осколочные ранения головы. Ей была оказана первая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась".

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ФОТО: УКРЗАЛИЗНИЦА

Детали: Отмечается, что оккупанты также повредили два локомотива, грузовые и пассажирские вагоны. Есть разрушения путей и средств электроснабжения.

В графики движения пригородных поездов внесены точечные изменения, поезда дальнего следования продолжают движение с использованием резервных тепловозов.

 
ФОТО: УКРЗАЛИЗНИЦА

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Темы: Харьковская областьУкрзализныцяракетный удар
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