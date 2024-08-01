Россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции в Харьковской области: ранена проводница

В ночь на 1 августа российские войска нанесли ракетный удар по одной из железнодорожных станций Харьковщины, в результате атаки проводница получила осколочные ранения головы.

Источник: "Укрзализныця"

Дословно: "Ночью был нанесен ракетный удар по одной из железнодорожных станций Харьковщины. В результате атаки проводница получила осколочные ранения головы. Ей была оказана первая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась".

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ФОТО: УКРЗАЛИЗНИЦА

Детали: Отмечается, что оккупанты также повредили два локомотива, грузовые и пассажирские вагоны. Есть разрушения путей и средств электроснабжения.

В графики движения пригородных поездов внесены точечные изменения, поезда дальнего следования продолжают движение с использованием резервных тепловозов.

ФОТО: УКРЗАЛИЗНИЦА

Напомним:

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