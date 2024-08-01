Россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции в Харьковской области: ранена проводница
В ночь на 1 августа российские войска нанесли ракетный удар по одной из железнодорожных станций Харьковщины, в результате атаки проводница получила осколочные ранения головы.
Источник: "Укрзализныця"
Дословно: "Ночью был нанесен ракетный удар по одной из железнодорожных станций Харьковщины. В результате атаки проводница получила осколочные ранения головы. Ей была оказана первая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась".
Детали: Отмечается, что оккупанты также повредили два локомотива, грузовые и пассажирские вагоны. Есть разрушения путей и средств электроснабжения.
В графики движения пригородных поездов внесены точечные изменения, поезда дальнего следования продолжают движение с использованием резервных тепловозов.
Напомним:
- Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские военные ночью обстреляли село Новоосиново в Купянском районе и город Изюм, в результате атаки погиб мужчина, ранения получила 58-летняя женщина.
- Ночью 1 августа российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" и 7 "Шахедами", все вражеские дроны удалось уничтожить.