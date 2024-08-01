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После обысков в парламенте Молдова высылает сотрудника посольства РФ

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоЧетверг, 1 августа 2024, 11:36
После обысков в парламенте Молдова высылает сотрудника посольства РФ

МИД Молдовы вызвал посла России Олега Васнецова – ему было заявлено, что один из сотрудников российского посольства объявлен персоной нон-грата.

Источник: МИД Молдовы, "Европейская правда"

Детали: Решение о высылке приняли в результате проведенных мероприятий, которые позволили собрать информацию и доказательства того, что российский дипломат осуществлял на территории Молдовы деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, пояснили в министерстве.

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Это произошло после задержания двух человек по делу о государственной измене после обысков в парламенте.

Один из задержанных, по данным СМИ, руководитель юридического департамента парламента Ион Крянге. Его якобы поймали с поличным во время передачи информации сотрудникам посольства России в Кишиневе.

"Мы воспринимаем все эти действия как очень недружественные", – заявил российский посол в общении с журналистами после вызова в МИД, его цитирует Newsmaker.

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На вопрос, известно ли ему, что сотрудник посольства получил информацию от официальных лиц Молдовы, Васнецов ответил: "У нас в посольстве осталось небольшое количество дипломатов... расследование еще продолжается, как вы знаете... Очень странно, что объявление персоной нон-грата происходит в то время, когда доказательства еще не собраны".

На вопрос, отреагирует ли Россия на решение Кишинева, он ответил: "Вы знаете, что РФ всегда находит ответы. Обязательно будет ответ".

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы разведки и безопасности и прокуроры Главной антикоррупционной прокуратуры Молдовы провели обыск в парламенте страны по делу о государственной измене.

Темы: МолдовашпионажРосcия
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