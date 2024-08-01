В одной из земель Германии не будут помогать украинским мужчинам с просроченным паспортом

В федеральной земле Германии Гессен украинским мужчинам мобилизационного возраста не будут выдавать проездной документ для поездок за границу, который заменяет загранпаспорт в случае его отсутствия.

Источник: ответ министерства труда и социальных дел Гессена, текст которого приводит DW

Детали: Министерство предоставило ответ 31 июля на запрос депутатской фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" в ландтаге земли.

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"Ведомства по делам иностранцев Гессена, как правило, не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие удостоверения, заменяющие документы для поездок за границу. Они способны поехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы", – отметили в министерстве.

По информации ведомства, в Гессене проживает почти 20 тысяч украинских мужчин мобилизационного возраста от – 18 до 60 лет.

Как пояснили в министерстве труда и социальных дел Гессена в ответ на запрос АдН, "вербовать людей для участия в оборонной кампании против России и, таким образом, поощрять их к возвращению на родину являются понятными интересами Украины".

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На интернет-портале по предоставлению административных услуг Гессена указано, что немецкие проездные документы, заменяющие загранпаспорта, могут выдаваться гражданам других стран только в особых исключительных случаях, поскольку это нарушает паспортный суверенитет другой страны.

Такой документ могут выдать, если лицо может доказать, что у него нет паспорта или документа, который его заменяет, и он не имеет возможности его получить. Каждое подобное решение принимается индивидуально.

Министр внутренних дел федеральной немецкой земли Гессен Роман Посек считает, что земельные правительства должны помочь Украине с возвращением мужчин мобилизационного возраста, которые уехали.

Ранее на фоне решения МИД Украины ограничить предоставление консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста в правительстве Германии заявляли, что это не повлияет на их статус временной защиты.