В Никополе в результате российского обстрела погибли две женщины

В результате российского обстрела Никополя 1 августа погибли две женщины.

Источник: сообщение председателя Днепровской ОГА Сергея Лысака

Дословно: "В Никополе погибли две женщины - мама и дочь. Одной было 40 лет. Другой сегодня исполнилось 72. Это трагические последствия артобстрела россиян. Они попали по городу десятком снарядов.

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Кроме жертв, есть и пострадавший. Это 46-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно".

Детали: Лысак добавил, что в результате обстрела изуродованы многоэтажки, повреждены частные дома, пожарная часть, колледж, школа и автобусы.

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