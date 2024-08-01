В Никополе в результате российского обстрела погибли две женщины
Четверг, 1 августа 2024, 12:41
В результате российского обстрела Никополя 1 августа погибли две женщины.
Источник: сообщение председателя Днепровской ОГА Сергея Лысака
Дословно: "В Никополе погибли две женщины - мама и дочь. Одной было 40 лет. Другой сегодня исполнилось 72. Это трагические последствия артобстрела россиян. Они попали по городу десятком снарядов.
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Кроме жертв, есть и пострадавший. Это 46-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно".
Детали: Лысак добавил, что в результате обстрела изуродованы многоэтажки, повреждены частные дома, пожарная часть, колледж, школа и автобусы.
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- Ранее сообщалось, что ночью россияне атаковали "Шахедом" Днепропетровскую область, вражеский дрон удалось уничтожить, по Никопольщине захватчики били из "Градов" и тяжелой артиллерии - повредили инфраструктуру, жилье, три предприятия и ЛЭП.