Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

В Никополе в результате российского обстрела погибли две женщины

Александр ШумилинЧетверг, 1 августа 2024, 12:41
В Никополе в результате российского обстрела погибли две женщины
Фото Лысака

В результате российского обстрела Никополя 1 августа погибли две женщины.

Источник: сообщение председателя Днепровской ОГА Сергея Лысака

Дословно: "В Никополе погибли две женщины - мама и дочь. Одной было 40 лет. Другой сегодня исполнилось 72. Это трагические последствия артобстрела россиян. Они попали по городу десятком снарядов.

Реклама:

Кроме жертв, есть и пострадавший. Это 46-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно".

Детали: Лысак добавил, что в результате обстрела изуродованы многоэтажки, повреждены частные дома, пожарная часть, колледж, школа и автобусы. 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее сообщалось, что ночью россияне атаковали "Шахедом" Днепропетровскую область, вражеский дрон удалось уничтожить, по Никопольщине захватчики били из "Градов" и тяжелой артиллерии - повредили инфраструктуру, жилье, три предприятия и ЛЭП.

Темы: Никополь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы

Сийярто передал Израилю предупреждение от Ирана: будет нападение

Харрис сузила круг кандидатов в вице-президенты до двух - Reuters

Мать подозреваемого в убийстве Фарион говорит, что он увлекался Бандерой

"Недальновидно": Украина отреагировала на разрыв дипотношений со стороны хунты Мали

В Киеве девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу на футбольном поле

Все новости...
Никополь
Армия РФ совершила почти два десятка атак на Никопольщину, пострадал мужчина
Россияне атаковали артиллерией Никополь, пострадали 5 человек
Россияне обстреляли артиллерией Никополь: есть погибший
Последние новости
01:45
Представительство президента в Крыму: оккупанты базируют военные вертолеты возле домов
01:21
Олимпиада-2024Медальный зачет: Китай опять обошел США, Украина удержалась в ТОП-20
00:42
ОбновленоВ Харькове прогремели взрывы, похоже на прилет – Терехов
00:37
США завершили вывод войск с авиабазы в Нигере
00:13
Олимпиада-2024Швед Дюплантис уже на 11 см побил рекорд Бубки и взял золото в прыжках с шестом
23:59
обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы
23:52
КМВА: Враг применил баллистическое вооружение в направлении Киева, без разрушений
23:35
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 108 боевых столкновений
22:58
Новости экономики 5 августа: лучше детенизация, чем повышение налогов, отменены тендеры "Охматдета"
22:28
РФ просила США убедить Украину не атаковать ее на "День ВМФ" - СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: