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В Херсоне мужчина бросил гранату под ноги компании отдыхающих: 1 погибший, 5 раненых

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 августа 2024, 12:56
В Херсоне мужчина бросил гранату под ноги компании отдыхающих: 1 погибший, 5 раненых
фото полиции

В результате взрыва гранаты в Херсоне один человек погиб и пятеро получили ранения различной степени тяжести. 

Источник: Национальная полиция

Детали: Около 19:20 31 июля на спецлинию "102" поступило сообщение, что в микрорайоне "Северный" на площадке возле одного из магазинов произошел взрыв. В результате чего были ранены граждане и один человек погиб.

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На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Херсонского районного управления полиции, сотрудники уголовного розыска, патрульная полиция.

На месте полицейские установили, что на площадку, где отдыхали пятеро граждан, зашел неизвестный мужчина. Во время общения отдыхающих с незнакомцем между ними возникло недоразумение.  Подозреваемый ушел и через несколько минут вернулся и бросил гранату.

В результате взрыва погиб 69-летний пенсионер. Также пятеро мужчин в возрасте от 32 до 41 года получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник с места происшествия скрылся в неизвестном направлении.

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Оперативники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Его задержали по месту жительства. Им оказался 48-летний местный житель.

Сейчас продолжаются необходимые следственные действия. Предварительная квалификация преступления - "Умышленное убийство" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.

Темы: Херсонкриминал
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