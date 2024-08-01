В Херсоне мужчина бросил гранату под ноги компании отдыхающих: 1 погибший, 5 раненых

В результате взрыва гранаты в Херсоне один человек погиб и пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Источник: Национальная полиция

Детали: Около 19:20 31 июля на спецлинию "102" поступило сообщение, что в микрорайоне "Северный" на площадке возле одного из магазинов произошел взрыв. В результате чего были ранены граждане и один человек погиб.

Реклама:

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Херсонского районного управления полиции, сотрудники уголовного розыска, патрульная полиция.

На месте полицейские установили, что на площадку, где отдыхали пятеро граждан, зашел неизвестный мужчина. Во время общения отдыхающих с незнакомцем между ними возникло недоразумение. Подозреваемый ушел и через несколько минут вернулся и бросил гранату.

В результате взрыва погиб 69-летний пенсионер. Также пятеро мужчин в возрасте от 32 до 41 года получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник с места происшествия скрылся в неизвестном направлении.

ВИДЕО ДНЯ

Оперативники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Его задержали по месту жительства. Им оказался 48-летний местный житель.

Сейчас продолжаются необходимые следственные действия. Предварительная квалификация преступления - "Умышленное убийство" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.