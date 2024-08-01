Зеленский назвал "полусанкцией" участие россиян и белорусов под нейтральным флагом в Олимпиаде

Президент Владимир Зеленский считает, что участие 15 российских атлетов и 18 белорусских спортсменов в Олимпийских играх под нейтральным флагом это "полусанкция" и если мир хочет побороть тиранию и авторитаризм, то должен действовать "очень конкретно".

Источник: интервью Зеленского французским журналистам

Детали: В ответ на вопрос журналиста о решении Международного Олимпийского комитета об участии россиян и белорусов в Олимпийских играх Зеленский заявил, что считает это "полусанкцией".

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Прямая речь: "Если мы хотим побороть любую тиранию, авторитаризм, то мы должны действовать очень конкретно. Если мы вводим санкции, давайте их вводить. А если это полусанкции, лучше не вводить. Лучше не просто играть с популизмом.

Я благодарен всем, кто не допустил официального участия сборной, но это тоже полусанкция. Потому что под флагом нейтральности выступают российские и белорусские спортсмены. Да, их намного меньше, но все равно все же не дураки, все умные люди в любом государстве мира видят, что если под флагом нейтральности выступают спортсмены, то это спортсмены из России и Беларуси. Вот и все".

Детали: Также Зеленский напомнил, что Россия убила 488 украинских спортсменов, вместе с тренерами и разрушила ракетными ударами 520 стадионов и спортивных площадок в Украине.

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Прямая речь: "Я считаю, что это не до конца работает. И не до конца сработает. Потому что посмотрите на этот нейтральный флаг. Что там? Ну пусть тогда там будут пятна крови. И тогда пусть они выступают. Потому что они этого заслуживают".