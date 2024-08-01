Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

В пятницу синоптики прогнозируют ночную прохладу и облачный день

Алена МазуренкоЧетверг, 1 августа 2024, 12:59
В пятницу синоптики прогнозируют ночную прохладу и облачный день
фото: УП

В пятницу 2 августа в Украине прогнозируют переменную облачность, только на Прикарпатье и Закарпатье - дожди, температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла, днем – 25-30.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В пятницу на Прикарпатье и Закарпатье прогнозируют кратковременный дождь и грозу, на остальной территории - без осадков.

Реклама:

Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18 градусов тепла, днем – 25-30; в южной части ночью – 17-22, днем – 28-33; в Карпатах ночью – 10-15, днем – 20-25.

В Киеве 2 августа без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с, температура ночью 14-16 градусов тепла, днем – 26-28.

 

В субботу в западных и северных областях, днем местами и в центральных - дожди с грозами; на остальной территории без осадков. Ветер северный, северо-восточный, на юге и востоке страны юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18 градусов тепла, на юге до 22 градусов тепла, днем – 27-32, в западных и северных областях – 21-26.

ВИДЕО ДНЯ

В Киеве 3 августа будет облачно с прояснениями. Днем умеренный, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17 градусов тепла, днем – 23-25.

Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы

Сийярто передал Израилю предупреждение от Ирана: будет нападение

Харрис сузила круг кандидатов в вице-президенты до двух - Reuters

Мать подозреваемого в убийстве Фарион говорит, что он увлекался Бандерой

"Недальновидно": Украина отреагировала на разрыв дипотношений со стороны хунты Мали

В Киеве девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу на футбольном поле

Все новости...
погода
В первые дни августа в Украине будет жара до 37°, на западе кратковременные дожди и грозы
В Украину придет прохлада и немного дождей
В последние дни июля будет относительно прохладно, местами дожди
Последние новости
01:45
Представительство президента в Крыму: оккупанты базируют военные вертолеты возле домов
01:21
Олимпиада-2024Медальный зачет: Китай опять обошел США, Украина удержалась в ТОП-20
00:42
ОбновленоВ Харькове прогремели взрывы, похоже на прилет – Терехов
00:37
США завершили вывод войск с авиабазы в Нигере
00:13
Олимпиада-2024Швед Дюплантис уже на 11 см побил рекорд Бубки и взял золото в прыжках с шестом
23:59
обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы
23:52
КМВА: Враг применил баллистическое вооружение в направлении Киева, без разрушений
23:35
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 108 боевых столкновений
22:58
Новости экономики 5 августа: лучше детенизация, чем повышение налогов, отменены тендеры "Охматдета"
22:28
РФ просила США убедить Украину не атаковать ее на "День ВМФ" - СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: