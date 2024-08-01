В пятницу синоптики прогнозируют ночную прохладу и облачный день

В пятницу 2 августа в Украине прогнозируют переменную облачность, только на Прикарпатье и Закарпатье - дожди, температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла, днем – 25-30.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В пятницу на Прикарпатье и Закарпатье прогнозируют кратковременный дождь и грозу, на остальной территории - без осадков.

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Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18 градусов тепла, днем – 25-30; в южной части ночью – 17-22, днем – 28-33; в Карпатах ночью – 10-15, днем – 20-25.

В Киеве 2 августа без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с, температура ночью 14-16 градусов тепла, днем – 26-28.

В субботу в западных и северных областях, днем местами и в центральных - дожди с грозами; на остальной территории без осадков. Ветер северный, северо-восточный, на юге и востоке страны юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18 градусов тепла, на юге до 22 градусов тепла, днем – 27-32, в западных и северных областях – 21-26.

ВИДЕО ДНЯ

В Киеве 3 августа будет облачно с прояснениями. Днем умеренный, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17 градусов тепла, днем – 23-25.