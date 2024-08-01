Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

В пруду в Киеве нашли остатки российской крылатой ракеты Х-101

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 августа 2024, 13:21
В пруду в Киеве нашли остатки российской крылатой ракеты Х-101
фото ГСЧС

В Киеве водолазы-саперы изъяли из пруда остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: В столице водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обнаружили и изъяли безопасные остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101 класса "воздух - земля", которые остались в одном из прудов после предыдущих вражеских обстрелов города.

Реклама:

Их транспортировали на специальный полигон для дальнейшего уничтожения методом контролируемого подрыва.

Дословно: "Уважаемые граждане! После российских атак ракетами или дронами-камикадзе на земле и в водоемах могут оставаться опасные остатки. Ни в коем случае не прикасайтесь к ним! Сразу сообщите об обнаружении подозрительного предмета на номер "101" и дождитесь приезда специалистов. Берегите себя".

Темы: Киевчрезвычайное происшествиеГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы

Сийярто передал Израилю предупреждение от Ирана: будет нападение

Харрис сузила круг кандидатов в вице-президенты до двух - Reuters

Мать подозреваемого в убийстве Фарион говорит, что он увлекался Бандерой

"Недальновидно": Украина отреагировала на разрыв дипотношений со стороны хунты Мали

В Киеве девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу на футбольном поле

Все новости...
Киев
"Киев – богатый. Состоятельность расслабляет". Архитектор Антон Герасимович о влиянии войны на город и города на мозг
В столице и области объявляли воздушную тревогу, на Киевщине работала ПВО
КГВА: Над Киевом и на подступах к столице ПВО уничтожила более 40 вражеских БпЛА
Последние новости
01:45
Представительство президента в Крыму: оккупанты базируют военные вертолеты возле домов
01:21
Олимпиада-2024Медальный зачет: Китай опять обошел США, Украина удержалась в ТОП-20
00:42
ОбновленоВ Харькове прогремели взрывы, похоже на прилет – Терехов
00:37
США завершили вывод войск с авиабазы в Нигере
00:13
Олимпиада-2024Швед Дюплантис уже на 11 см побил рекорд Бубки и взял золото в прыжках с шестом
23:59
обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы
23:52
КМВА: Враг применил баллистическое вооружение в направлении Киева, без разрушений
23:35
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 108 боевых столкновений
22:58
Новости экономики 5 августа: лучше детенизация, чем повышение налогов, отменены тендеры "Охматдета"
22:28
РФ просила США убедить Украину не атаковать ее на "День ВМФ" - СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: