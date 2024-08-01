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МИД сообщил о смертельной аварии с украинским микроавтобусом в Польше

Мария Емец, Валентина РоманенкоЧетверг, 1 августа 2024, 13:53
МИД сообщил о смертельной аварии с украинским микроавтобусом в Польше
скриншот

Микроавтобус, который 30 июля попал в смертельное ДТП под Познанью в Польше, имел украинскую регистрацию и перевозил граждан Украины.

Источник: комментарий МИД Украины "Укринформу", "Европейская правда"

Детали: В польских СМИ информация об аварии появилась сразу после происшествия, вечером 30 июля, но тогда не получила огласки в украинских СМИ.

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На 172-м километре трассы A2 под Познанью столкнулись микроавтобус и грузовик. В полиции сообщили, что автобус Fiat Ducato въехал в грузовик сзади. Больше всего пострадала левая часть кабины возле места водителя.

 

В результате ДТП водитель микроавтобуса погиб, шестерых пассажиров госпитализировали с травмами.

Движение в направлении Варшавы после того было заблокировано много часов, дорогу полностью открыли только около 6 утра.

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В МИД Украины сообщили, что микроавтобус имел украинскую регистрацию и перевозил граждан Украины.

"По имеющейся информации "Fiat Ducato" врезался в заднюю часть грузовика на участке автомагистрали, где продолжаются работы по строительству полосы. В микроавтобусе находилось 7 граждан Украины. Водитель микроавтобуса погиб на месте, шестеро пассажиров были госпитализированы с повреждениями различной тяжести", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Дело находится на контроле Генерального консульства Украины во Вроцлаве.

Что предшествовало: За 10 дней до того в Польше возле границы с Германией разбился другой украинский микроавтобус, среди пострадавших были дети.

Ранее в ДТП в Германии погиб 19-летний украинский водитель.

Темы: ПольшаДТП
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