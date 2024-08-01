Россияне распространили фейк от имени Кулебы о помощи США

Спикер МИД Украины Георгий Тихий опубликовал опровержение в связи с распространением российской пропагандой фейкового сообщения от имени главы министерства Дмитрия Кулебы в соцсети Х.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Согласно сообщению спикера, его опровержение касается якобы сообщения министра следующего содержания: "Важно помнить, что ресурсы ограничены, даже у такой великой державы, как США. Израиль должен избегать эскалации напряженности с Ираном. Чтобы победить Россию, нам нужна полная поддержка наших союзников".

Реклама:

Тихий отметил, что если проверить профиль Дмитрия Кулебы в соцсети Х, то станет очевидно, что такого сообщения не существует.

Прямая речь Тихого: "Но поскольку российская пропаганда упорно работает над распространением этой нелепой подделки, я могу официально подтвердить, что это фейк. Министр иностранных дел Украины никогда об этом не заявлял".

Читайте подробно о том, как в США трамписты верят фейкам об Украине и идут к власти.

ВИДЕО ДНЯ

Или смотрите разбор этой темы в видеоформате.