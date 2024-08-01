В Кремле отреагировали на сообщение об F-16 в Украине: грозятся сбивать
Пресс-секретарь российского правителя Путина Дмитрий Песков заявил, россияне "будут сбивать западные истребители F-16, доставленные в Украину".
Источник: Песков, которого цитирует "Радио Свобода"
Прямая речь: "Их количество будет постепенно уменьшаться, они будут сбиваться... Но, конечно, никакого существенного влияния на развитие событий на фронте эти поставки не окажут".
Детали: По словам Пескова, эти самолеты "не станут волшебной таблеткой".
Что предшествовало: 31 июля источники агентства Bloomberg сообщили, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16.
В Белом доме отказались подтверждать доставку в Украину первых истребители F-16 от партнеров.
Украинские власти официально еще не подтвердили получение истребителей.
Издание The Times заявило, что первые истребители F-16 Украина получила от Нидерландов – речь идет о партии боевых самолетов количеством шесть бортов. Нидерланды пока официально не подтвердили поставку.