Пресс-секретарь российского правителя Путина Дмитрий Песков заявил, россияне "будут сбивать западные истребители F-16, доставленные в Украину".

Источник: Песков, которого цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "Их количество будет постепенно уменьшаться, они будут сбиваться... Но, конечно, никакого существенного влияния на развитие событий на фронте эти поставки не окажут".

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Детали: По словам Пескова, эти самолеты "не станут волшебной таблеткой".

Что предшествовало: 31 июля источники агентства Bloomberg сообщили, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16.

В Белом доме отказались подтверждать доставку в Украину первых истребители F-16 от партнеров.

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Украинские власти официально еще не подтвердили получение истребителей.

Издание The Times заявило, что первые истребители F-16 Украина получила от Нидерландов – речь идет о партии боевых самолетов количеством шесть бортов. Нидерланды пока официально не подтвердили поставку.